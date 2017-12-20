25 yıllık epilepsi mücadelesini kazandı şimdi hastalara umut dağıtıyor

Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği Kurucusu ve Başkanı Ebru Öztürk'ün (45) hikayesi epilepsi hastalarının yaşadıklarından farklı değil. Henüz 9 aylık bir bebekken epilepsi nöbetleri geçiren Ebru Öztürk'e doktorlar 6 yaşına geldiğinde iyileşeceğini söylemiş. Ancak epilepsi nöbetleri yaşı ilerledikçe şiddetini artırmış. Yaşıtlarıyla sokakta oyun oynarken sıkıntılar yaşadığını söyleyen Öztürk, "Küçük nöbetlerde bir noktaya bakıp kalıyordum. Çocuklar aralarında saklambaç oynarken hepsi koşturuyor ben bir anda duraklıyordum. Nöbetlerim birkaç saniyelik durgunluk ve yutkunma şeklinde oluyordu. 12 yaşıma geldiğimde büyük bir nöbet geçirdim. Büyük nöbet fenalaşma şeklinde oldu" dedi.

İlknur SARGUT - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA)- EBRU Öztürk, 9 aylıkken ilk epilepsi nöbetini geçirdi, 16 yaşına geldiğinde ise hastalığıyla yüzleşti. Bin bir emekle kazandığı İstanbul Üniversitesi İşletme eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Öztürk, yaşam mücadelesinden asla vazgeçmedi. 25 yaşında geçirdiği beyin ameliyatı sonrası yeniden doğan Öztürk, Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği'ni kurdu. Dernekte hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlayan Öztürk, "Korkarak yaşamayın kendinizi kesinlikle toplumdan soyutlamayın" dedi.

"HASTALIĞIMI 16 YAŞIMDA ÖĞRENDİM"

16 yaşına geldiğinde hastalığıyla yüzleştiğini anlatan Öztürk, "Çocuk olduğum için 'kuvvet hapı' diye bu ilaçları alıyordum. Ardından bunun epilepsi nöbetlerinden dolayı verildiğini öğrendim. Bütün ansiklopedileri tek tek açıp araştırdım. Nöbetlerim nedeniyle kazandığım İstanbul Üniversitesi'ni terk etmek zorunda kaldım. 22 yaşında işe girmeme rağmen geçirdiğim bir nöbet sonrası işten atıldım" diye konuştu. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yaşamaktan ve hayat mücadelesinden asla vazgeçmediğini belirten Öztürk 25 yaşında geçirdiği beyin ameliyat sonrası yeniden doğduğunu söyledi.

UMUT OLMAK İÇİN EPİLEPSİ DERNEĞİNİ KURDU

Ameliyat sonrası iş hayatına giren ve 20 yıl boyunca otelcilik sektöründe başarılı işlere imza atan Öztürk, şu an bir firmanın kalite kontrol müdürlüğünü yürütüyor. Öztürk, epilepsi derneğinin kuruluş aşamasını ise şöyle anlattı:

"Önemli olan hastalıkla mücadele etmeniz. Siz bu hastalıkla mücadele ederseniz o zaman çok şey yapabilir ve çok kişiye örnek olabilirsiniz. Bana 'tıbbın yapacağı sona erdi' denmesine rağmen ben mücadelemden vazgeçmedim. Ameliyat sonrası sağlığıma kavuştuğumda ise kendime 'Bu saatten sonra hastalar için ne yapabilirim' diye sordum. Ameliyatla tedavi olan birkaç arkadaşımla beraber 2001 yılında ilk epilepsi derneğini kurduk. Hastalara psikolojik olarak destek olmaya başladık. Dernekte 5.5 yıl kadar başkan yardımcılığı yaptım. Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneğimiz 2013 Ocak'ta kuruldu ve yaklaşık 200 üyemiz var."

Bu dernekle epilepsi hastalarına umut olmayı hedeflediklerini ifade eden Öztürk, "Korkarak yaklaşmayın, kesinlikle kendinizi toplumdan soyutlamayın. Sizler de birçok şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Beyninizle düşünüp kalbinizle karar verdiğiniz zaman gerçekten hayatta başarılı olacaksınız" dedi.

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