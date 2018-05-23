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27 günlük bebeğe, kulak dokusundan göz kapağı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te doğuştan iki göz kapağı olmayan 27 günlük Zümra Ünal'a, kulak arkasından alınan dokuyla göz kapağı yapıldı.

27 günlük bebeğe, kulak dokusundan göz kapağı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te doğuştan iki göz kapağı olmayan 27 günlük Zümra Ünal'a, kulak arkasından alınan dokuyla göz kapağı yapıldı.
Göz Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukcu'nun yaptığı operasyonda nadir olarak görülen göz kapağı hastalığı Zümra bebeğin kulak arkasından alınan dokunun göz kapağına naklederek gerçekleştirildi. Ünal çiftinin, kız bebekleri Zümra Ünal'ın doğuştan göz kapaklarının olmaması nedeniyle Göz Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukcu'ya başvurdu. Opr. Dr. Pamukcu, yaptığı muayeninin ardından kulak arkasındaki dokularla göz kapağı yapılabileceğine karar verdi. Ailenin de onay vermesiyle Zümra bebek ameliyata alınarak, kulak arkasından alınan doku ile iki göz kapağına nakledildi. Başarılı geçen operasyon ile Zümra sağlığına kavuştu.
Hastanın anne karnında göz kapaklarının gelişmediğini söyleyen Doktor Pamukcu, “Hastamız göz kapakları olmadığı için yönlendirildi. Anne karnında göz kapakları gelişmemiş. Doğduğunda ise gözlerini kapatamadığı ve gözleri fazla açıkta kaldığı için gözünü kaybetme riski vardı. Biz göz kapağını hızlı ve acil bir şekilde oluşturmak için hastayı ameliyata aldık. Bu hastalık çok az kişide görülüyor. Hastaya iki aşamalı bir ameliyat yaptık, göz kapağını oluşturduk. Bugün de ikinci ameliyatımızı gerçekleştirerek hastamızın göz kapağını yaptık. Şu anda hastamızın gözüyle ilgili bir sıkıntısı yok bununla ilgili patlamalarda, kazalarda, yanmalarda tecrübemiz olduğu için sıkıntı yaşamadık. Bu hastamızda sağlığına kavuştu Hastamızın alt kapağından parça alarak üst kapağına destek olduk. Kulak arkasından parça alarak da cildini oluşturduk. Bu aşamada dokunun beslenmesi için yaklaşık 20 gün gözleri kapalı kaldı. 20 günden sonra göz kapaklarını açtık. Şu an hastamız aslında doğduktan sonra yeni görmeye başlamış oldu. Özel bir durum olmazsa bundan sonra cerrahi işleme gerek kalmadı" dedi.
Bebeğin babası Mahmut Ünal ise, hastane ve doktoru teşekkür ederek, bebeğinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

​FOTOĞRAFLI

27 günlük bebeğe, kulak dokusundan göz kapağı27 günlük bebeğe, kulak dokusundan göz kapağı27 günlük bebeğe, kulak dokusundan göz kapağı27 günlük bebeğe, kulak dokusundan göz kapağı

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