28 haftalık doğan bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da 28 haftalık dünyaya gelen bebek, solunum rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Kastamonu Devlet Hastanesi'nde Fatma ve Bülent Özbay çiftinin 28 haftalık dünyaya gelen bebeklerinin solunum sisteminde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Hastanede üçüncü basamak yoğun bakım bulunmadığı için henüz ismi dahi konulmayan bebeğin Ankara'ya sevkine karar verildi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden ambulans helikopter istendi. Minik bebek, Gazi Stadyumuna inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara'daki özel bir hastaneye götürüldü.
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