HABER

28 haftalık doğan bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da 28 haftalık dünyaya gelen bebek, solunum rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

28 haftalık doğan bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da 28 haftalık dünyaya gelen bebek, solunum rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Kastamonu Devlet Hastanesi'nde Fatma ve Bülent Özbay çiftinin 28 haftalık dünyaya gelen bebeklerinin solunum sisteminde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Hastanede üçüncü basamak yoğun bakım bulunmadığı için henüz ismi dahi konulmayan bebeğin Ankara'ya sevkine karar verildi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nden ambulans helikopter istendi. Minik bebek, Gazi Stadyumuna inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara'daki özel bir hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

28 haftalık doğan bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
Karaciğerinin 100 gramıyla minik kızını hayata bağladıKaraciğerinin 100 gramıyla minik kızını hayata bağladı
Kırılganlık sendromu nedir? Kırılganlık sendromu tedavisi nedir? Kırılganlık sendromu belirtileri nelerdirKırılganlık sendromu nedir? Kırılganlık sendromu tedavisi nedir? Kırılganlık sendromu belirtileri nelerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırılganlık sendromu nedir? Kırılganlık sendromu tedavisi nedir? Kırılganlık sendromu belirtileri nelerdir

Kırılganlık sendromu nedir? Kırılganlık sendromu tedavisi nedir? Kırılganlık sendromu belirtileri nelerdir

Ses kısıklığı nasıl geçer? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığı tedavisi nasıl olur?

Ses kısıklığı nasıl geçer? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığı tedavisi nasıl olur?

Pelvik ağrı / PKS nedir? Pelvik ağrı / PKS belirtileri nelerdir? Pelvik ağrı / PKS tedavisi

Pelvik ağrı / PKS nedir? Pelvik ağrı / PKS belirtileri nelerdir? Pelvik ağrı / PKS tedavisi

Aestheticstanbul 2018 ne zaman? Aestheticstanbul 2018 nerede? Aestheticstanbul 2018 başvuru ve kayıt işlemleri

Aestheticstanbul 2018 ne zaman? Aestheticstanbul 2018 nerede? Aestheticstanbul 2018 başvuru ve kayıt işlemleri

Hipofiz bezi hastalıkları nelerdir? Hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili bu belirtilere dikkat!

Hipofiz bezi hastalıkları nelerdir? Hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili bu belirtilere dikkat!

Gentest nedir? Gentest nerede yapılır? Gentest ne işe yarar?

Gentest nedir? Gentest nerede yapılır? Gentest ne işe yarar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.