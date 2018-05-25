3-6 yaş grubu 10 çocuktan 1'i konuşma ve yutma güçlüğü çekiyor

İSTANBUL, (DHA)-Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seyhun Topbaş, “Dünyada 2018 yılı itibariyle 3 ila 6 yaş grubundaki 10 çocuktan 1’inde konuşma, dil, ses ve yutma güçlüğü görülüyor. Çocukluk çağında en sık konuşma sesi bozuklukları (telaffuz sorunları) ve kekemelik gözleniyor. Kekemeliğe erkeklerde 1’e 2 oranında daha sık rastlanıyor.

Özellikle çocuklarda birçok etiyolojiye bağlı beslenme ve yutma bozukluğunun, gelişimi olumsuz etkilediğini belirten Prof.Dr. Topbaş, "Yetişkin veya yaşlılarda ise inme, beyin hasarı, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, Alzheimer, ALS gibi hastalıklara bağlı gelişmektedir. Yutma bozuklukları, yaşam kalitesini çok düşürüyor. Gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde malnütrüsyon, dehidratasyon ve akciğer zatürresi gibi hastalıklarla ölüm riskini artırıyor. Bu nedenle erken tanı ve erken terapi ile bu sorunları engelleyebiliriz” dedi.

"ÇOCUKLARDA EN ÇOK KEKEMELİK GÖRÜLÜYOR"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seyhun Topbaş, dünyada 2018 yılı itibariyle 3 ila 6 yaş grubundaki 10 çocuktan 1’inde konuşma, dil, ses ve yutma güçlüğü görüldüğünü belirterek şunları söyledi: