Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Senem Çengel Kurnaz, işitme kaybının erken tanımlanması ve rehabilitasyonunun toplum sağlığı, bireysel başarı ve sağlık için çok önemli olduğunu söyledi.

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla açıklama yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Doç. Dr. Senem Çengel Kurnaz, “İşitme kaybı toplumun yüzde 5,3 ünü etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. İşitme kayıplı bireylerin yüzde 91’ini yetişkinler, yüzde 9’unu çocuklar oluşturur. Özellikle 65 yaş sonrasında 3 insandan birinde işitme kaybı görülür” dedi.

İşitme kayıplarının sonradan olabileceği gibi doğumsal olarak da görülebileceğini belirten Doç. Dr. Senem Çengel Kurnaz, “Her 1000 doğumdan birinde doğumsal işitme kaybı görülür. Özellikle çocukluk dönemi işitme kayıplarında erken tanı çok önemlidir. Hayatın ilk 3 yılında işitmeyle birlikte konuşmada gelişir. İşitme kaybına sahip olan çocuklar çoğunlukla konuşma bozukluğu veya konuşamadığı için doktora götürülür. Doğumsal işitme kayıplarında çocukların konuşma yetilerinin erken dönemde yaşıtlarına uygun şekilde kazandırılması için erken tanı önemlidir. Modern toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de Yeni Doğan İşitme Tarama Programı (YEDİT) uygulanmaktadır. Bu programın kapsamında tüm yeni doğan çocuklar doğum yaptıkları hastanelerde taburcu olmadan işitme taramasından geçirilmektedirler. Bu taramalarda başarısız sonuçları olan bebekler yakın takip edilmekte ve tanıları erken dönemde konulmaktadır. Var olan işitme kayıplarının birçoğunu tıbbi tedavi ile gidermek mümkün olmayabilir. Bu durumlarda işitme kaybının rehabilitasyonu için işitme cihazlarından yararlanılmaktadır. Her iki kulakta işitmenin hiç olmadığı durumlarda koklear implant, beyin sapı implantı gibi cerrahi olarak takılan işitme cihazları kullanılmaktadır. İşitme kayıpları doğumsal olmak dışında kulak hastalıklarına bağlı olarak da gelişmektedir. Kulakta ağrı, tıkanıklık, dolgunluk, akıntı gibi şikayetlerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Ayrıca bazı işitme kayıpları vertigo ile birlikte de olabilir. Bazı işitme kayıpları ise sistemik hastalıklarla birlikte olabilir. Romatizma hastalıkları, diyabet bunların başında gelir. Bazen de hala nedeni bilinmemekle birlikte ani işitme kayıpları oluşabilir. Böyle durumlarda ilaç tedavisine hemen başlamak işitme kaybını geri döndürebilir” şeklinde bilgi verdi.

Doç. Dr. Senem Çengel Kurnaz, “İşitme kayıplarına tüm dünya da dikkat çekmek için, işitme engellileri için yaptığı çalışmalardan dolayı Alexander Graham Bell’in doğum günü olan 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanmaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim yollarından en sık kullanılan yol işitmek ve konuşmaktır. Bu nedenle işitme kaybının erken tanımlanması ve rehabilitasyonu toplum sağlığı ve bireysel başarı ve sağlık için çok önemlidir” şeklinde konuştu.