3 yaşında ameliyat oldu, 18 yıl sonra boğazında unutulan iğneden kurtuldu

Henüz 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında boğazında unutulan iğne ile 18 yıl yaşayan ve başarılı bir operasyonla iğneden kurtulan Meltem Cansız, "Artık iğneli kız değilim" derken, operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Çağlar Çallı da, "18 yıl vücutta bulunan bir iğneyi ilk kez çıkarttım. Sanırım dünyada da pek örneği yoktur" dedi. Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Meltem Cansız, 3 yaşındayken bademcik ameliyatı oldu. 14 yaşındayken MR çekildiği sırada boğazında bir iğne olduğu tespit edilen Cansız, 3 yaşından bu yana iğne ile yaşadığını öğrenince büyük şok yaşadı. Boğazındaki iğneden kurtulmak için çok sayıda doktorlara başvuran Cansız, iğnenin şah damarına yakın bir bölgede olması sebebiyle ameliyatın riskli olduğunu öğrendi ancak pes etmedi. Cansız, geçen günlerde İzmir Ekol Hastanesi’nde yapılan operasyonla 18 yıl boğazında taşıdığı iğneden kurtulurken, “Artık iğneli kız değilim” diye konuştu. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Çağlar Çallı da hem hastasını kontrol etti, hem de bu ilginç vakayı anlattı.

"EMAR çektiremiyordum"

Boğazında iğne unutulduğu için pek çok sorunla karşılaştığını belirten Cansız, "Boğazımda iğne olduğunu duyunca şoke oldum. İdrak edemedim, kendime ‘ben iğneli kız mıyım?’ diyordum. Herkese vücudumdaki iğneyi belirtmek durumunda kalıyordum. Çünkü başıma bir şey geldiğinde beni MR’a sokmaları çok yüksekti. Ancak MR’a girdiğimde içimdeki metalin ısınma ihtimali olabiliyormuş ya da hareket edebiliyormuş. Durumumu her yerde söylemek zorunda kalıyordum. Bu sorunla baş etmek herkese kolay gibi görünebilir ama ancak yaşayan bilir. Söylediğim herkes şaşırıyordu, ‘dokunabilir miyiz?’, ‘acıyor mu?’, ‘röntgen filmlerini görebilir miyiz?’ diyorlardı. Artık iğneden kurtuldum ve artık iğne ile yaşamadan hayat süreceğim. Sabahları rahat uyanmaya başladım" ifadelerini kullandı.

"Doktorlar ’bununla yaşayacaksın’ demişti"

Boğazında iğne olduğunu öğrendiğinden bu yana, iğneden kurtulmak için çok sayıda doktora başvurduğunu kaydeden Cansız, şöyle devam etti: "Gittiğim doktorlar ‘ameliyat çok riskli, yapamayız’ dediler. ‘Bununla yaşayacaksın’ dediler. İmkansız diye bir şey yok ama riski çok fazlaydı. Ameliyattan çıkıp çıkamayacağım belli değildi ama yine de ameliyat olmak istedim. Doktorum bana büyük güç verdi ve sorunsuz bir şekilde iğneden kurtuldum. Ailem de kaç yaşına gelirsem geleyim iğneden kurtulacağımı söylemişti."