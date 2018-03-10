"3 yaşından sonra mutlaka tansiyonunu ölçtürün"

İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLUK döneminde görülen hipertansiyonun sinsi bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, 3 yaşından sonra tüm sağlıklı çocukların yılda bir kez tansiyonlarının ölçülmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yüksek tansiyon erişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görülebiliyor. Uzmanlar, yüksek tansiyonun en önemli nedeni olarak ise aşırı tuz tüketimini işaret ediyor. Tuzun içersinde bulunan sodyumun vücudun sıvı dengesini sağladığını belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Pediatri ve Pediatrik Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, "Tüm gıdaların içinde az ya da çok miktarda sodyum var. Biz bunları beslenme esnasında alıyoruz. Ancak sofra tuzu diye nitelendirdiğimiz tuzun miktarı çok önemli" dedi.

BİR YAŞINA KADAR TUZLA TANIŞTIRMAYIN

Çocukların bir yaşından önce tuzla tanıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, Dünya Sağlık Örgütü'nün tuzun kullanımıyla ilgili belirlediği sınırları şöyle açıkladı:

"Erişkinler için günde 1 çay kaşığı yani 5 gramdan fazla tuz tüketilmemesini öneriliyor. Fakat Türkiye'de yapılan çalışmalarda neredeyse hepimiz bunun 3 katına yakın tuz tüketiyoruz. Bebekler için olabildiğince 1 yaşından önce tuzla tanıştırmamak ileri yaşlardaki tuz tüketimini de azalttığını düşünüyoruz. 1 ila 3 yaş arasındaki çocuklarda 2 gramı geçmemeli. 4 ila 6 yaş arasında 3 gramı geçmemeli, 7 yaşından sonra da tıpkı erişkinlerde olduğu gibi 5 gramı geçmeyecek bir rejim uygulayacağız."