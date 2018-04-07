329 parkinson hastası ’Guinness Dünya Rekoru’ denemesi için bir araya geldi

Dünya Parkinson Günü nedeniyle beyin pili ameliyatı olmuş yurt içinden ve yurt dışından 329 hasta ’Guinness Dünya Rekoru’ denemesi için İstanbul’da bir araya geldi.

Yurtiçinden ve yurtdışından 329 hasta ’Guinness Dünya Rekoru’ denemesi için İstanbul’da bir araya geldi. Beyin Pili Hastaları Derneği, Anadolu Ateşi ve Medipol Eğitim Sağlık Grubu’nın farkındalık oluşturmak amacı ile organize ettiği etkinlikte, Türkiye’de tıp alanında Guinness Dünya Rekoru hedefleniyor. ’Beyin Pili Takılı Parkinson Hastası Guinness Dünya Denemesi’ ile ilgiler bilgiler hazırlanıp değerlendirilmesi için Guinness’in Londra’daki merkezine gönderileceği bildirildi. Gülben Ergen de konuk sanatçı olarak organizasyonda yer aldı. ’’Her yıl 100 bin kişiden 17 kişi bu hastalığa ekleniyor’’

Parkinson hastalığı hakkında bilgi veren Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Dr. Ali Zırh, ’’Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle giden, genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan, hareketlerde yavaşlama, tutukluk, küçük adımlarla öne eğik yürüme, yüz hatlarında donukluk ve eğer varsa para sayar tarza titremeyle ortaya çıkan bir hastalık. Genelde ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. 62-65 yaş üzerinde toplumda her 300 kişiden birinde görülen bir hastalık. Her yıl 100 bin kişiden 17 kişi bu hastalığa ekleniyor’’ diye konuştu.

’’10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1’inci ya da 2’nci seneki haline geri çekebiliyoruz’’

Parkinson hastalığının tedavisine değinen Prof. Dr. Zırh, ’’Bu tip hastalıklarda başlangıç tedavisi, ilaç tedavisidir. Hastalığın ilk yıllarında genelde hastalar ilaç tedavisine iyi cevap verirler. İlacı aldıkları zaman hareketleri ve şikayetleri düzelir. Aradan yıllar geçer, ilaçlar yetmez ve yan etkileri ortaya çıkarsa, ilaçlarını rahat kullanamazlarsa, yüksek dozda ilaca rağmen açılıp rahatlayamazsa, yoğun ilaca rağmen gün boyu açık kalamazsa, sık ilaç kullanımına bağlı aratan istem dışı hareketler tarzın veya psikiyatrik problemler olarak ilaç yan etkileri ortaya çıkarsa ilaç tedavisinde tıkanıyoruz. İşte böyle durumlarda hastalara ağızdan daha fazla ilaç yüklemeden ilacın sağladığı iyiliği sağlayacak bir tedaviye ihtiyacımız var. Bunu bize beyin pili ameliyatları sağlıyor. Bu ameliyatları uyanık, konuşarak ve hastalarla sohbet ederek yapıyoruz. Ameliyat sonrasında hastalar pil ayarlama programlarıyla kontrollere gelip pillerini ayarlatıyorlar. Beyin pilleri basitçe yüksek doz ilacın etkisini taklit ediyor. Bu tedaviyi hastalığın saatini geri almak için diye tanımlayabiliriz. 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1’inci ya da 2’nci seneki hallerine geri çekebiliyoruz. Bağımsız yaşayamayan hastaların tekrar bağımsız olması anlamına gelebiliyor’’ şeklinde konuştu.