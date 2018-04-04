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3K ile gelen sağlık; Karabiber, Kırmızıbiber, Kekik

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, karabiber, kırmızıbiber ve kekiğin sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Karabiber, sofralarımızda tuza eşlik eden ve yemeklerin içinde olmazsa olmaz baharatlardan birisidir.

3K ile gelen sağlık; Karabiber, Kırmızıbiber, Kekik

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, karabiber, kırmızıbiber ve kekiğin sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.
Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Karabiber, sofralarımızda tuza eşlik eden ve yemeklerin içinde olmazsa olmaz baharatlardan birisidir. Lezzet vermesinin yanı sıra sağlığımız açısından da önemli birçok etmeni içermektedir. Özellikle sindirim sistemi üzerine olumlu etkisi olan karabiber midede hazmı kolaylaştırmasının yanı sıra barsak dengesini de korur. Yani sıklıkla ishal, kabızlık veya gaz problemi yaşayan biri iseniz yemeklerinizden karabiberi eksik etmemelisiniz. Trigliserit yani kan yağları seviyesi yüksek olan biri iseniz karbonhidratı diyetinizden azaltmanız gerektiği anlamına gelmektedir. Eğer karbonhidratı azaltıp diyetinize karabiberi de eklerseniz kan yağları seviyenizin hızlıca düzeldiğini göreceksiniz. Cilt sağlığı açısından da tercih edilmesi gereken baharatlardan birisi de karabiberdir. Karabiber içerisinde bulunan piperin yeni pigmentlerin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Afrodizyak etkisi bulunmaktadır. En önemli özelliklerinden birisi de antibakteriyaldir. Astım, boğmaca gibi problemleri olan veya öksürükle sıkıntı yaşayan bireylerin ıhlamur, bal ve karabiber karışımı yaptıklarında rahatladıkları bilinmektedir. Sinir sistemini güçlendiren karabiber bazı kanser türlerine yakalanma riskini de azaltmaktadır. Karabiber kullanımında dikkatli olması gereken bireylerde vardır. Özellikle tansiyon, deride döküntü (egzema) veya barsak iltihabı olan bireylerin doktoruna sorup tüketmesi önemlidir” dedi.
“Kırmızıbiber seratonin seviyesini yükseltiyor”
Günümüzde sıklıkla duyulan hormonların başında mutluluk hormonu adı verilen seratoninin geldiğini ifade eden Tutar, “Bu hormonun seviyesini yükselten tüm besinler, baharatlar uzman kontrolünde belirli sıklıkta tüketilmesi gereklidir. Kırmızı biber içerisinde bulunan capsaisin maddesi de seratonin hormunu seviyesini yükseltmektedir. Karabiber antibakteriyal özellik taşırken kırmızı biber antiviral özelliklidir. Yani kırmızı biber sağlıklı vücut hücrelerini korur. Bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltan kırmızı biber aynı zamanda sindirimi de hızlandırmaktadır. Metabolizma hızını hızlandırması nedeni ile kilo vermeye dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır. Karabiber kan yağları (trigliserit) seviyesini düşürücü etkisi vardır. İçerisindeki yüksek miktarda C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunan kırmızı biber aynı zamanda terlemeyi arttırdığı için vücuttan toksin atmada da yardımcıdır. Potasyum seviyesi yüksek olan kırmızı biber bu özelliği ile kalp kasını güçlendirici etkiye sahiptir” diye konuştu.
Kekiğin, birçok besin içerisinde hem koku hem lezzet vermesi açısından kullanılan bir baharat olduğunu kaydeden Tutar, “İçerisinde A, B, C vitaminleri yanı sıra E vitamini de içermektedir. Ayrıca demir, selenyum, kalsiyum ve magnezyum gibi birçok mineral içeren kekik beslenme programınızda sıklıkla bulunması gereken bir baharattır. Birçok baharat gibi bazı kanser (kolon, meme) türlerine karşı koruyucu olan kekik aynı zamanda kalp sağlığını olumlu yönde desteklemektedir. Özellikle kolesterol ve yüksek tansiyonu olan bireylerin kekiği kullanması gereklidir. Saç dökülmesinden ve kepek probleminden muzdarip olan bireylerin kekik kullandığında problemlerinin azaldığı bilinmektedir. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasında katkısı olmasının yanı sıra uyku problemleri olan bireyler içinde tüketilmesi gereklidir. Özellikle sinir sisteminin korunmasında etkili olan B grubu vitaminlerini yüksek miktarda içermesi nedeni ile stresli dönemlerinizde kekiği kullanmanız stres olgusunun vücuda verdiği zararı azaltacaktır. Bazı baharatlar gibi kekiğinde tüketilmesi vücudunuz için problem yaratabilir. Örneğin gebelik döneminde iseniz veya doktor tarafından ilaç tedavisi uygulanıyorsa kekiği doktorunuza danışıp kullanmanız gereklidir” açıklamalarında bulundu.

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