4 ay komada kaldı, ameliyatla yeniden doğdu

Yaklaşık 5 ay önce, bilinç kaybı ve kusma şikâyeti ile başvurduğu sağlık kurumundan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen 76 yaşındaki Aynur Kovanbey’e, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda orta serebral arter anevrizması teşhisi konuldu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar hastanın genel durumunun kötü olması nedeniyle, yaklaşık dört ay boyunca bilinci kapalı olarak yattığı yoğun bakım servisinde tedavi edilerek genel durumunun iyileşmesinin sağlandığını ifade etti. Açık cerrahi işlem riski taşıyan 76 yaşındaki Aynur Kovanbey’in aynı zamanda tıp dilinde hidrosefali olarak bilinen beyinde su toplaması, damar kasılması olan vazospazm ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları da yaşadığı belirlendi. Doç. Dr. Gürkanlar, hastanın yaklaşık dört aylık titiz bakım ve tedavisinin ardından bu sorunları kontrol altına alınarak açık cerrahi işlemi kaldırabilecek duruma getirildiğini söyledi ve aynı zamanda 4 ay süren bu sürecin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından hastaya anevrizma klipleme işlemi uygulandığını ifade etti.

İşlem sonrasında gördüğü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programının da yardımıyla kaybettiği birçok yeteneğini geri kazanarak iyileşme sürecinin devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, hastanın şuanda bilişsel fonksiyonlarını, kazandığını, eklem hareketlerini rahatlıkla yapabildiğini ve yürüyebildiğini ifade etti.

BEYİN KANAMALARI HAYATI TEHDİT EDİYOR Beyin kanaması geçiren kişilerin bir sağlık kurumuna ulaşamadan yüzde 10 - 15’inin, sağlık kurumuna ulaşanların ise müdahaleye rağmen yüzde 50’sinin kaybedilebildiğini söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, bugüne kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi’ne başvuran hastaların dünya istatistiklerinin çok üzerinde bir başarı oranıyla sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini söyledi. Anevrizmanın giderilmesine bağlı uygulanan tedavilerden birinin de cerrahi müdahale ile anevrizma klipleme işlemi olduğunu belirten Gürkanlar, hastanelerinin deneyimli hekim kadrosu ve kullanılan yeni teknolojilerle, cerrahi işlem sonrası hastalarda görme bozukluğundan konuşma bozukluklarına, denge ve hafıza kaybına kadar gelişme ihtimali bulunan kalıcı hasarlar yaşanmaksızın taburculuklarının gerçekleştirildiğini ifade etti. “ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI ŞİKÂYETİNİZ BEYİN KANAMASININ BELİRTİSİ OLABİLİR” Anevrizmaların gelişmesinde birçok etkenin rol oynadığını söyleyen Gürkanlar, hipertansiyon, şeker hastalığı, nikotin kullanımı, aşırı alkol tüketimi, damar sertliği, travma, bazı enfeksiyonlar ve genetik yatkınlığın beyin kanamalarını tetikleyen faktörler olduğunu belirtti.