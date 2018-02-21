4. Bahar Pediatri Günleri 2-3 Mart’ta

Çocuk hastalıkları alanında Türkiye’nin önde gelen bilim insanları ve hekimler, 4’üncüsü düzenlenecek Bahar Pediatri Günleri’nde bir araya gelecek.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2 yılda bir organize ettiği Bahar Pediatri Günleri’nin 4’üncüsü, 2-3 Mart tarihleri arasında hastanenin Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Alanında uzman konuşmacıların katılacağı 4. Bahar Pediatri Günleri’nde, insan hayatının doğumundan ergenliğe kadar olan dönemindeki hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi paylaşımında bulunulacak.

İki gün sürecek toplantının 16 ayrı oturumda yapılacağını belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Bahar Pediatri Günleri Başkanı Prof. Dr. Aytül Noyan, “Etkinliğin birinci gününde ilk konferans Prof. Dr. Türkiz Gürsel tarafından ‘Akademide Kadın Olmak’ başlığıyla yapılacak. Bunun dışında program çeşitli konu başlıklarındaki panel ve konferanslar ile devam edecek. Ayrıca bu yıl ‘Cerrahi ne Zaman?’ oturumunda çocukların böbrek ve mesane ile ilgili cerrahi problemleri Prof. Dr. Ferhat Kılıç ve Doç. Dr. Abdülkerim Temiz tarafından vakalar eşliğinde tartışılacak” dedi.

Toplantının çocuk sağlığı ve hastalıkları pratiği yapan hekimlerin yanı sıra, eğitim sürecinde bulunan genç doktorlar için de yararlı olacağını belirten Prof. Dr. Noyan, “Günümüzde bilgiye ulaşmak giderek kolaylaşırken deneyimli kişilerden tartışarak öğrenmenin önemi de giderek artmaktadır. Bu amaçla hazırladığımız toplantıda alanında yetkin konuşmacıların bilgi beceri ve deneyimlerini paylaşarak, pratikte karşılaştığınız sorunları aydınlatacağı kanısındayım. Çok değerli konuşmacılar ve siz katılımcılarla verimli bir toplantı olacağına inanıyorum” diye konuştu.