Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Turgut 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığın halen daha dünyada ve ülkede sebebi bilinen ölümler sıralamasında en üstte yer aldığını ifade etti.

Doç. Dr. Abdülkadir Turgut, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hastalığın halen daha dünyada ve ülkede sebebi bilinen ölümler sıralamasında en üstte yer aldığını hatırlatarak, hastalığın erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemli olduğunu ifade etti. Müdür Turgut, "Dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında halen ilk sıralarda yer alması nedeniyle kanser önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu çerçevede kanserden korunmak büyük önem arz etmektedir. Kanser korunulabilir bir hastalıktır ve doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte biri önlenebilmektedir. Kişilerin öncelikli olarak kansere yakalanmamak için bazı yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri ve kanserin erken teşhisine olanak sağlayacak şekilde düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Korunmada başta sigara ve alkol olmak üzere, kanser yapıcı çevresel etkenlerden uzak durmak önemlidir. Bunun dışında düzenli spor yapmak, aşırı güneşten ışığından sakınmak, özellikle meyve ve sebze ağırlıklı uygun bir diyet uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek kanser olma riskini azaltabilir. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kanserden korunmak mümkün olabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir" dedi.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Turgut, Türkiye’de özellikle meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserinin erken tanısı konusunda ulusal tarama programlarının mevcut olduğunu belirterek, "Bu gibi konularda halkımızda farkındalık oluşturma, her şeye rağmen kanser hastalığı olan insanlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, onlara maddi ve manevi desteğin sağlanması konusunda hepimize görev düşmektedir. Kanser hastası olabilme ihtimalinin her zaman var olduğunu unutmayarak, erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatmak ve İlimizde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile aile hekimliklerinde ücretsiz taramaların yapıldığını belirtmek isterim. Bu vesile ile başta kanser tedavisi gören hastalarımız olmak üzere tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim” ifadelerini kulandı.