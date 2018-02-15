Sağlık-Sen, Sağlık-Der ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Antalya’da başladı.

Kongre başkanlığını Prof. Dr. Doğan Ünal’ın yaptığı programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Der Genel Başkanı Uzm. Dr. Kasım Sezen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç, Türkiye-Azerbaycan İş adamları ve Sanayicileri Birliği Sağlık Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu Aliyev, Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık-Sen şube başkanları ve Sağlık Bakanlığı bürokratları katıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Afrin harekatında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi belirtti. Sağlık-Sen öncülüğünde sağlık alanında faaliyet gösteren 42 STK ile birlikte “Türkiye Sevdalısı Sağlıkçılar” mitingini düzenlediklerini kaydeden Memiş, sağlık çalışanları olarak terörün kökü kurutulana kadar harekâtın sürmesini istediklerini söyledi. Sağlık alanında Türkiye’de yönetici okulu kurulması gerektiğini ifade eden Metin Memiş, bu okulun sağlık sisteminin gelişimine önemli katkılar sunacağını ve var olan sorunların yıldan yıla azalacağını belirtti. Bu anlamda bir proje geliştirdiklerini ve yönetici okulu kurulması için çalışma yaptıklarını kaydeden Memiş, sağlık sisteminin geleceğe taşınması noktasında bu projeye önem verdiklerini söyledi.

Türkiye’de sağlık alanında vatandaş memnuniyetinin son yıllarda önemli bir artış gösterdiğini ifade eden Memiş, aynı artışın sağlığın gerçek kahramanları olan sağlık çalışanları için de olması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda sağlık okur yazarlığı araştırmasını Türkiye’de ilk kez Sağlık-Sen olarak kendilerinin yaptığını ve bu araştırmada önemli bulgular ortaya çıktığını kaydeden Memiş, araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birinin Türkiye’de bilinçsiz bir sağlık tüketimi olduğunu belirtti. Bu araştırmayı Türkiye’de sağlığın geleceğinin daha iyi olması için ve vatandaş bilincinin geliştirilmesine yol göstermek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Memiş, bilinçsiz sağlık tüketimi olmasına karşın sağlıkta hasta memnuniyet oranının yüksek olduğunu ve bu noktada bu araştırmanın sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Yıpranma payı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına verdiği sözün ardından ilgili bakanlıklar tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Memiş, “Yıpranma payı sağlık çalışanlarının tamamına hakkaniyetli bir şekilde verilmelidir. Sağlık-Sen ve SASAM Enstitümüzün bu konu ile ilgili yaptığı çalışmaları özellikle Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Süreç bir an önce tamamlanmalıdır” dedi.

Programda Kongre Başkanı Prof. Dr. Doğan Ünal, Sağlık-Der Genel Başkanı Uzm. Dr. Kasım Sezen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç ve Türkiye-Azerbaycan İş adamları ve Sanayicileri Birliği Sağlık Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu Aliyev de birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından TSK’nın gerçekleştirdiği Cerablus ve halen devam eden Afrin harekatında yaralılara başarıyla müdahale eden Kilis Devlet Hastanesi, kongre katılımcıları tarafından “Yılın Hastanesi” seçildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in verdiği ödülü Kilis Devlet Hastanesi adına Başhekim Yardımcısı Dr. Nigar Tepe Karakış, Dr. Alkan Karakış ve Kilis Sağlık-Der Temsilcisi Yahya Öztürk aldı. Kongrede "Yılın Doktoru" ödülünü açık kalp mitral kapak tamirini kapalı olarak kalbi durdurmadan yapan ilk Türk cerrahı olarak Prof. Dr. Cengiz Köksal aldı. "Yılın Sağlık Çalışanı" ödülü ise iki bacağı diz üzerinden kesilen yaşlı bir hastayı evinin bulunduğu sokaktaki alt yapı çalışması nedeniyle araç girişi olmamasından dolayı sırtında taşıyan Manisa 112 Acil ambulans şoförü Çetin Kahramanlar’a verildi.