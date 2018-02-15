HABER

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi Antalya’da başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 17:09 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen, Sağlık-Der ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 4.

Sağlık-Sen, Sağlık-Der ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Antalya’da başladı.
Kongre başkanlığını Prof. Dr. Doğan Ünal’ın yaptığı programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Der Genel Başkanı Uzm. Dr. Kasım Sezen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç, Türkiye-Azerbaycan İş adamları ve Sanayicileri Birliği Sağlık Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu Aliyev, Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık-Sen şube başkanları ve Sağlık Bakanlığı bürokratları katıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Afrin harekatında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi belirtti. Sağlık-Sen öncülüğünde sağlık alanında faaliyet gösteren 42 STK ile birlikte “Türkiye Sevdalısı Sağlıkçılar” mitingini düzenlediklerini kaydeden Memiş, sağlık çalışanları olarak terörün kökü kurutulana kadar harekâtın sürmesini istediklerini söyledi. Sağlık alanında Türkiye’de yönetici okulu kurulması gerektiğini ifade eden Metin Memiş, bu okulun sağlık sisteminin gelişimine önemli katkılar sunacağını ve var olan sorunların yıldan yıla azalacağını belirtti. Bu anlamda bir proje geliştirdiklerini ve yönetici okulu kurulması için çalışma yaptıklarını kaydeden Memiş, sağlık sisteminin geleceğe taşınması noktasında bu projeye önem verdiklerini söyledi.
Türkiye’de sağlık alanında vatandaş memnuniyetinin son yıllarda önemli bir artış gösterdiğini ifade eden Memiş, aynı artışın sağlığın gerçek kahramanları olan sağlık çalışanları için de olması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda sağlık okur yazarlığı araştırmasını Türkiye’de ilk kez Sağlık-Sen olarak kendilerinin yaptığını ve bu araştırmada önemli bulgular ortaya çıktığını kaydeden Memiş, araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birinin Türkiye’de bilinçsiz bir sağlık tüketimi olduğunu belirtti. Bu araştırmayı Türkiye’de sağlığın geleceğinin daha iyi olması için ve vatandaş bilincinin geliştirilmesine yol göstermek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Memiş, bilinçsiz sağlık tüketimi olmasına karşın sağlıkta hasta memnuniyet oranının yüksek olduğunu ve bu noktada bu araştırmanın sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.
Yıpranma payı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına verdiği sözün ardından ilgili bakanlıklar tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Memiş, “Yıpranma payı sağlık çalışanlarının tamamına hakkaniyetli bir şekilde verilmelidir. Sağlık-Sen ve SASAM Enstitümüzün bu konu ile ilgili yaptığı çalışmaları özellikle Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Süreç bir an önce tamamlanmalıdır” dedi.
Programda Kongre Başkanı Prof. Dr. Doğan Ünal, Sağlık-Der Genel Başkanı Uzm. Dr. Kasım Sezen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç ve Türkiye-Azerbaycan İş adamları ve Sanayicileri Birliği Sağlık Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu Aliyev de birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından TSK’nın gerçekleştirdiği Cerablus ve halen devam eden Afrin harekatında yaralılara başarıyla müdahale eden Kilis Devlet Hastanesi, kongre katılımcıları tarafından “Yılın Hastanesi” seçildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in verdiği ödülü Kilis Devlet Hastanesi adına Başhekim Yardımcısı Dr. Nigar Tepe Karakış, Dr. Alkan Karakış ve Kilis Sağlık-Der Temsilcisi Yahya Öztürk aldı. Kongrede "Yılın Doktoru" ödülünü açık kalp mitral kapak tamirini kapalı olarak kalbi durdurmadan yapan ilk Türk cerrahı olarak Prof. Dr. Cengiz Köksal aldı. "Yılın Sağlık Çalışanı" ödülü ise iki bacağı diz üzerinden kesilen yaşlı bir hastayı evinin bulunduğu sokaktaki alt yapı çalışması nedeniyle araç girişi olmamasından dolayı sırtında taşıyan Manisa 112 Acil ambulans şoförü Çetin Kahramanlar’a verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Polikistik over sendromuna dikkat

Polikistik over sendromuna dikkat

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Çocukluk Çağı Kanser Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.