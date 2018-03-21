4 yaşındaki çocuğa anjiyo yapıldı

Doğuştan kalp hastalığı bulunan dört yaşındaki çocuk hastaya, hastalığının seyri ile ilgili takip ve tedavi planlaması için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Uzmanlarından Prof. Dr. Canan Ayabakan, Doç. Dr. Selman Vefa Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Cerit ve Anjiyografi ekibi tarafından anjiyo işlemi uygulandı.

Çocuk kardiyolojisi ve kalp damar cerrahisi uzmanlarının katıldığı konsey tarafından bulguları değerlendirilen hastanın, ameliyat yerine kapak yetersizliği nedeniyle düzenli kardiyolojik takibine karar verildi. Pediyatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ayabakan konuyla ilgili açıklamasında, kalp kateterizasyonu ve anjiyografinin genellikle erişkinlerde yapılan bir işlem olarak bilindiğini, ancak çocuklarda da özellikle doğuştan kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde gerekli olabileceğini kaydetti.

Kalbinde delik ve kalp kapaklarında yetersizlik ile doğan 4 yaşındaki çocuk hastanın, doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleştirilen pediyatrik muayenesi sırasında kalbinde üfürüm duyulması nedeniyle değerlendirilmek üzere çocuk kardiyoloğuna yönlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Canan Ayabakan, kalp ultrasonu (ekokardiyografi) sonrasında tıptaki adıyla “parsiyel atriyoventriküler septal defekt (AVSD), mitral yetersizlik” teşhisi konduğunu söyledi. AVSD’nin, kalbin orta bölgesindeki yapıların gelişmemesinden kaynaklanan bir kalp problemi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Canan Ayabakan, bu gelişim anomalisinin, kalp boşlukları arasında delik ve kalpte kan akışını düzenleyen kapaklarda yetersizlik ile kendini gösterdiğini ifade etti.

Yorulma, morarma, büyüme geriliği veya sık akciğer enfeksiyonu geçirme gibi belirgin kardiyolojik şikâyetleri bulunmayan çocuğun, kısa bir süre önce ailesi tarafından detaylı muayene ve tetkikler için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Canan Ayabakan, pediyatrik kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda, ameliyat yerine kapak yetersizliği nedeniyle düzenli kardiyolojik takibine karar verildiğini kaydetti.