5 ay ömrü kaldığını söylediler, 6 gün içinde 2 kez karaciğer nakliyle kurtuldu

Gizem KARADAĞ - Buse ÖZEL / ANKARA, (DHA)- 65 yaşındaki Ayşe Kara'nın bir süre önce vücudunda lekeler çıkınca doktora başvurdu. Kendisine karaciğer sirozu teşhisi koyulan Kara'ya doktoru, nakil olamazsa 5 ay ömrü kaldığını söyledi. 3 çocuk annesi Kara hastanede yatarken kendisine uygun organ bulundu. Ancak kadavradan nakil olan Kara'nın vücudu kısa bir süre sonra organı reddetti. Komaya giren yaşlı kadına şans ikinci kez güldü ve 6 gün içinde ikinci kez organ nakledildi.

"İLK NAKİLDEN SONRA 2 GÜN KOMADA KALDI"

Ayşe Kara'nın kızı Dilek Çelik, annesinin çok kısa süre içerisinde nakil olduğunu ancak ilk nakilden sonra vücudun karaciğeri reddettiğini belirtti ve şöyle konuştu: "İlk nakilden sonra annem komaya girdi ve 2 gün komada kaldı. Sonra ikinci organ çıktı. Annem mucize gibi tekrar hayata döndü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kere daha öğrendik ki organ bağışlamak gerçekten çok önemliymiş."

"NAKİL ÖNCESİNDE KAYBEDECEĞİMİZİ SANDIK"

Annesinin nakil öncesinde çok kötü bir durumda olduğunu belirten bir diğer kızı Kılınçarslan ise "Annemizi kaybettiğimizi sandık. Bir süre yoğun bakımda kaldı çıktı. Artık ilerlediğinin farkındaydık. İkinci nakilden sonra sağlığına kavuştu. İkinci bir şans çıkması çok büyük bir mucize. Biz de annemin sayesinde öğrenmiş olduk ki nakil vermek hayat kurtarıcı bir şey" dedi.