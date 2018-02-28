5 aylık Hüseyin bebek, ithal doktor ile yaşama tutundu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne solunum yolunda tıkanıklık şikâyetiyle getirilen 5 aylık Hüseyin Asaf Yüksel, ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla cihaza bağlı olmadan yaşama tutundu, ayrıca ileride ortaya çıkacak konuşamama sorunundan kurtuldu. Ameliyatta Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Gebitekin'e İspanya'dan bu operasyon için gelen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Paolo Macchiarini eşlik etti.

Bursa'da yaşayan 3 çocuk sahibi Birgül ve Ahmet Yüksel çiftinin 5 ay önce dünyaya gelen ikiz bebekerinden Hüseyin Asaf Yüksel, geçirdiği şiddetli zatürre nedeniyle geçen günlerde UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Tedavisi tamamlanınca taburcu edilen Hüseyin Asaf bebek daha sonra solunum yetmezliği şikâyetiyle tekrar hastaneye getirildi. Burada yapılan çalışmalarda bebeğin solunum yolunda, ses tellerinin de çalışmasına engel olacak şekilde bir tıkanıklık olduğu tespit edildi. Dünya üzerinde, özellikle yeni doğan bebeklerde çok nadir rastlanan durum ile karşılaşan Hüseyin Asaf bebeğin doktoru Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Gebitekin durumu, İspanya'da yeni doğan solunum yolları operasyonlarında uzmanlaşmış meslektaşı Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Paolo Macchiarini ile paylaştı. Bunun üzerine Prof. Dr. Macchiarini ameliyatta Prof. Dr. Gebitekin'e eşlik etmek için Türkiye'ye geldi.

Hüseyin Asaf Yüksel, UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2,5 saat süren başarılı bir ameilyat sonrası sağlığına kavuştu. Operasyonla ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, "Durum beklediğimizden çok daha kötü çıktı ancak sonuç da çok güzel bir cerrahi ile hallolmuş oldu. Hastamız yaklaşık bir hafta burnuna bağlanacak bir cihaz ile nefes alacak. Daha sonra tam iyileştiğini düşündüğümüz anda da bu cihaz çıkarılacak ve normal yaşantısına geri dönecek. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu ameliyat Türkiye'de ilk defa yapılan ve dünyada da eminim ki çok az sayıda olan bir ameliyattır" diye konuştu.

Prof. Dr. Paolo Macchiarini ise ameliyat öncesi yaptığı açıklamada, "Hastanın solunum yolunun tıkalı olan kısmını çıkarıp iki ucu birleştirerek tekrardan solunum yolunu fonksiyonel hale getireceğiz. Bu gerçekten çok nadir görülen bir durum. Özellikle ses tellerinin hemen yakınında olan bu tıkanıklık hastanın hiçbir şekilde konuşamamasına, ileriki yaşantısında çok zorluklar çekmesine sebep olabiliyor. Biz bu ameliyatta o tıkanıklığı açıp hastanın hem cihaz kullanmadan nefes almasını hem de konuşma yeteneğini ona geri vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Macchiarini, operasyonun ardından da "Çok güzel bir ameliyat oldu. Hastanın durumu çok iyi" dedi.