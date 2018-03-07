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5 günden uzun süren ateşe dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 16:55 | Son Güncelleme

Yüksek ateş, halsizlik, öksürük gibi belirtilerle başlayan grip, çocuklarda en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kış ayları, özellikle okul çocukları için hastalıklar açısından büyük risk taşıyor. Çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık yakalanıyor, grip çocuklar arasında zincirleme bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Erkan Uçlar, çocuklarda grip hastalığı hakkında bilgi verdi.

5 günden uzun süren ateşe dikkat!

Grip, çocuklarda yetişkinlere benzer belirtiler göstermekle birlikte daha hızlı seyredebilir. Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, grip hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebilir. Yüksek ateş, karın ağrıları ve özellikle kusma çocuklarda daha şiddetli olmaktadır. Kusma nedeniyle vücuttaki sıvı kaybı da fazla olduğu için hastanede tedavi edilmesi gerekebilmektedir.

Hasta çocuk iyileşene kadar okula gönderilmemeli

Grip tanısı konulan bir çocukta 5 gün süren yüksek ateş olabilir. Özellikle ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek ve izole bir şekilde bakımını sağlamak gerekmektedir. Yaklaşık 5 – 7 gün boyunca çocuklar evde sağlıklı beslenmeli ve doktorunun verdiği ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bir hasta çocuğun tüm sınıfı olumsuz yönde etkileyeceği ve hasta edebileceği unutulmamalıdır.

Ateşi kontrol edilmeli

Grip tanısı konulan bir çocuğun ateşinin 5 gün sürmesi ve düşmemesi normal kabul edilmektedir. Ancak ateş 5 günden uzun sürüyorsa, çocukta genel durumu çok iyi değilse, solunum sıkıntısı, öksürük, nefes daralması, ciddi bir orta kulak ağrısı varsa o zaman tekrar hekime başvurulmalıdır.

Gripten korunmak için bunlara dikkat edin;

Evde grip olan bir kişi varsa o kişi sağlıklı olanlardan uzak durmalı

Ev sık sık havalandırılmalı

Eller düzenli olarak yıkanmalı

Başta havlu olmak üzere ortak eşya kullanımı kısıtlanmalı

Sıvı alımı artırılmalı

Koruyucu madde içermeyen besin grupları tüketilmeli

Çocuğunuz hastalanmadan testlerini yaptırın

Bir kez grip olan çocuk, mikrobu aldığı için bir daha kolay kolay hasta olmaz. Ancak yine de okulda sıra arkadaşının hasta olması çocuk için bir risktir. Bu tür durumlarda da özellikle sık hastalanan çocuklar için kapsamlı tetkiklerin yaptırılması ve bağışıklığının daha fazla güçlenmesi için doktor önerisiyle gerekli tedavinin başlatılması gereklidir. D vitamini eksikliğine bağlı olarak bağışıklık sistemi güçsüzse, doktor önerisiyle eksik olan kan düzeyine bakılarak, yaşa uygun bir şekilde D vitamini takviyesi yapılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Ateş Halsizlik öksürük grip

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