5 günden uzun süren ateşe dikkat!

Grip, çocuklarda yetişkinlere benzer belirtiler göstermekle birlikte daha hızlı seyredebilir. Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, grip hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebilir. Yüksek ateş, karın ağrıları ve özellikle kusma çocuklarda daha şiddetli olmaktadır. Kusma nedeniyle vücuttaki sıvı kaybı da fazla olduğu için hastanede tedavi edilmesi gerekebilmektedir.

Hasta çocuk iyileşene kadar okula gönderilmemeli



Grip tanısı konulan bir çocukta 5 gün süren yüksek ateş olabilir. Özellikle ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek ve izole bir şekilde bakımını sağlamak gerekmektedir. Yaklaşık 5 – 7 gün boyunca çocuklar evde sağlıklı beslenmeli ve doktorunun verdiği ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bir hasta çocuğun tüm sınıfı olumsuz yönde etkileyeceği ve hasta edebileceği unutulmamalıdır.

Ateşi kontrol edilmeli



Grip tanısı konulan bir çocuğun ateşinin 5 gün sürmesi ve düşmemesi normal kabul edilmektedir. Ancak ateş 5 günden uzun sürüyorsa, çocukta genel durumu çok iyi değilse, solunum sıkıntısı, öksürük, nefes daralması, ciddi bir orta kulak ağrısı varsa o zaman tekrar hekime başvurulmalıdır.