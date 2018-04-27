KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Kayseri Şehir Hastanemizin 350 polikliniği, 4 bin 500 çalışanı olacak. İnşallah 5 Mayıs'ta 5'inci şehir hastanemizi açacağız." dedi.

Gümüş, tamamlanma aşamasına gelen Kayseri Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunmak için geldiği kentte, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Şehir Hastanesinin bin 607 yatak kapasiteli, 43 ameliyathanesi olan Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında yer alacağını söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesinde yaklaşık bin hekimin görev yapacağını belirten Gümüş, şu bilgileri verdi:

"Kayseri Şehir Hastanemizin 350 polikliniği, 4 bin 500 çalışanı olacak. İnşallah 5 Mayıs'ta 5'inci şehir hastanemizi açacağız. Fizik tedavi hastanesi hemen yanı başında yer alıyor. Ayrıca yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz de bulunacak. Bu kompleks büyük emeklerle gerçekleştirildi. Önümüzde şu anda Eskişehir Şehir Hastanemiz var. Onun da hazırlıkları tamamlandı. Toplam bu yıl içerisinde 8 bin 700 yataklı şehir hastanelerimizi hizmete sokacağız. Bugün Yüksek Planlama Kurulunda imzası atılan ve inşallah önümüzdeki hafta ihale sürecine başlayacağımız Sancak Tepe Şehir Hastanemizin de ihalesini başlatıyoruz. Temmuz sonuna kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu proje şehir hastaneleri içerisinde en büyü olan mega proje. İstanbul'da Sancaktepe'de 4 bin 200 yatak inşallah bu yıl temelini atacağız. Bu şekilde 40 bine yakın bir yatağı modernize etmiş oluyoruz."

Yapılan projelerle sağlık teşkilatının modern binalarda uzun yıllar hastalara hizmet vereceğini vurgulayan Gümüş'e ziyarette, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Murat Alper, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz de eşlik etti

