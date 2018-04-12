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5 yaşındaki Kılıçarslan'a ücretsiz biyonik kulak ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 18:48 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Kılıçarslan Kıvran'a "Nucleus 7 biyonik kulak" takıldı - Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Görevlisi Demir: - "Ameliyat başarılı geçti ve hastanın durumu gayet iyi. Herhangi sağlık sorunu yok"

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Kılıçarslan Kıvran'a Nucleus 7 biyonik kulak uygulaması ücretsiz gerçekleştirildi.

Umut ve Ebru Kıvran çiftinin 5 yıl önce dünyaya gelen ilk çocukları Kılıçarslan'ın, hastanede yapılan yeni doğan işitme testinde duymadığı belirlendi.

Tetkikler sonucu Kılıçarslan'a, halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen "koklear implant" işitme cihazının takılması uygun görüldü. İlk ameliyatını 2 yaşında Ankara Üniversitesi İbni Sina Tıp Fakültesi Hastanesinde olan Kılıçarslan'a, biyonik kulak takıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Kıvran çifti, bir ay önce ikinci biyonik kulak ameliyatı için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Ailenin çocuklarına Nuckleus 7 biyonik kulak takılması talebi üzerine hastane yönetimi ile Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı doktorları, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) söz konusu cihazın hastalarda uygulanmasına başlamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile yazışma yürüttü.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kılıçarslan Kıvran'a, Nuckleus 7 biyonik kulak uygulaması ücretsiz gerçekleştirildi.

- "Türkiye'de bir ilki başarmak ayrı mutluluk"

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başı Prof. Dr. Engin Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, biyonik kulak ameliyatlarını Rize'de gerçekleştirebilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de bir ilki başarmanın ayrı mutluluk olduğunu söyledi.

Ameliyatın gerçekleşmesi kadar sonraki sürecin de önemli olduğuna dikkati çeken Dursun, "Her ikisini birlikte yürüterek bölgedeki bu tür işitme kaybı olan hastalara faydalı olmak için çalışıyoruz. Bunun yanında gelişen ve değişen Türkiye'nin şartlarında bakanlığımızın katkısı ile sağlık alanında birçok yeniliği hayata geçirmenin mutluluğunu da taşıyoruz." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Görevlisi Emine Demir de Kılıçarslan'ın doğuştan işitme engelli olduğunu belirterek, 2 yaşındayken sağ kulağına biyonik kulak uygulaması yapıldığını anlattı.

Kılıçarslan'ın sol tarafına biyonik kulak uygulanması için ailenin başvuruda bulunduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu durumda 4 yaş üstü hastalarda komisyon kararıyla implantasyon yapılabiliyordu. Komisyon kararı ile hastanın sol tarafına implant yapma kararı aldık. Bunun için SGK kapsamında yapılmayan ve yeni çıkan bir cihaz var. Hasta ondan talep edince biz de hastanemizle görüşerek yönetimin yardımıyla hastamızdan herhangi bir ücret talep etmeden, SGK kapsamında ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat başarılı geçti ve hastanın durumu gayet iyi. Herhangi sağlık sorunu yok."

Demir, bu tür ameliyatlarda Sağlık Uygulamaları Tebliğinin uygulandığını ve bir miktar ödemenin olduğunu belirterek, "Cihazın fiyatı çok yüksek. Böyle olunca hastaneler ek ücret talep edebiliyor fakat biz hastane yönetimi ile görüşerek ücretsiz gerçekleştirdik." dedi.

Baba Umut Kıvran ise ilk önce hastalığı kabul etmekte zorlandıklarını ifade ederek, her şeyi kabullendikten sonra hayatlarını çocuklarının gelişimine, sağlığına ve eğitime adadıklarını söyledi.

Tedavinin ardından aldıkları sonucun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kılıçarslan, ameliyatın ücretsiz yapılması ve çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı herkese minnettar olduklarını kaydetti.

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