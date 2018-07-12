5 yılda bulunamayan organ, Antalya'da 5 saatte bulundu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde yaşayan, karaciğer yetmezliği hastası İdris Karademir'e (53) 5 yıldır aranıp, bulunamayan organ, Antalya'da 5 saatte bulundu. Ömründe hiçbir konuda şanslı olmadığını dile getiren Karademir, "Bu bir mucizeydi. İlk kez şans bana güldü" dedi.

Başkale'de oturan, 4 çocuk sahibi, belediye işçisi İdris Karademir, yaklaşık 5 yıl önce rahatsızlanarak, hastaneye başvurdu. Yapılan tetkik ve tahliller sonucu karaciğer yetmezliği hastası olduğunu öğrenen Karademir, nakil olması gerektiği söylenince önce Ankara'da ardından İstanbul'da şifa aradı. 5 yıldır organ nakil listesinde bekleyen Karademir, internette yaptığı araştırma sonucu Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibine ulaştı. 15 gün önce Antalya'ya gelen Karademir, özel hastaneye yatırıldı. Hastanede tetkik ve tahliller yapılırken, 5 saat sonra 'Uygun donör bulundu' denilince büyük sevinç ve şaşkınlık yaşayan Karademir, saat 01.30'da ameliyata alındı. Karaciğer nakliyle hayata tutunan Karademir, bugünlerde taburcu olmayı bekliyor.

'O ANDA DÜNYALAR BENİM OLDU'

Antalya'da hastaneye yattıktan 5 saat sonra donör bulunmasına şaşırdığını anlatan İdris Karademir, "Ne hissettiğimi anlatamam. O anda dünya sanki benim oldu. Allah donörün ailesinden razı olsun. O aileye sabır versin. Donörün mekanı cennet olsun" dedi.

Antalya'ya gelirken böyle bir şey yaşayacağını tahmin bile etmediğini kaydeden Karademir, 5 yıldır organ nakli bekleme listesinde olmasına rağmen uygun donör bulunamadığını ve Antalya'nın kendisine uğurlu geldiğini söyledi.

'İLK KEZ ŞANS BANA GÜLDÜ'

53 yıllık hayatında hiçbir konuda çok şanslı olmadığını dile getiren İdris Karademir, "Antalya'da 5 saatte organ bulundu. Bu bir mucizeydi. Hayatımda ilk kez bu konuda şanslıyım. İlk kez şans bana güldü" diye konuştu.

Doktorlarına ve hastane personeline de teşekkür eden Karademir, hayata yeniden 'merhaba' demenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

'KARACİĞER NAKLİ YAPILMASAYDI YAŞAM SÜRESİ DÜŞÜKTÜ'

Prof. Dr. Alper Demirbaş, hastanın kan grubunun AB RH+ olduğunu belirterek, "Nadir bulunan bir kan grubu. Bizim de bekleme listemizde AB RH+ grubunda bekleyen başka hasta yoktu. Hasta hastaneye geldikten birkaç saat sonra bir kadavra bildirimi oldu. Tetkikleri yapıldıktan sonra da karaciğer naklini gerçekleştirdik. Tamamen sağlığına kavuşmuş durumda. Artık taburcu olmak üzere" dedi.

Türkiye'de yeterli organ bağışında bulunulursa hastaların yıllarca beklemek zorunda kalmayacağını kaydeden Demirbaş, "Mesela bu hastamız karaciğer nakli olmasaydı ne yazık ki yaşam süresi oldukça düşüktü. İlerlemiş evre bir siroz hastasıydı. Şimdi kendisini böyle görünce çok mutluyuz. Kendisi de mutlu" diye konuştu.

Organ bağışının önemini de vurgulayan Prof. Dr. Demirbaş, "Eğer bağış yapılmasaydı bu hastamızı iyi bir son beklemiyordu. Hep söylüyorum, organ nakli bir mucizedir, diye. Biz her gün buna tanık oluyoruz ve organ naklinin bir mucize olduğuna inandık. Her hastamızın bir hikayesi var; ama İdris Karademir'in hikayesi de bizim aklımızda ve kalbimizde kalacak. İnşallah bundan sonra bağışlanan organa da iyi bakar. Çünkü bu, bir insanın bir insana vereceği en büyük hediyedir. Umarım, bundan sonraki hayatına sağlıklı ve mutlu devam eder" dedi.

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