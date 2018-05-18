5 yıldızlı oteller sağlık turizmine açılacak

Yaz turizminin gözdesi 5 yıldızlı otellerde, istenilen koşulları taşımaları halinde, kış sezonunda yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyonla termal sağlık hizmetleri verilebilecek.

Sağlık Bakanlığınca çıkarılan "Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik"e göre, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve her bir merkez, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması kaydıyla uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilecek.

Bu kapsamda, hem termal sağlık hem yaşlı bakımı hem de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bulunacağı üçlü komplekslerde sağlık hizmetleri sunulacak.

Bu çerçevede, özellikle yaşlı bakım, engelli bakımlarıyla ve sağlık hizmetleriyle ilgili bu merkezlerin entegre olduğu bir yapı oluşturulacak. Bu şekilde Sağlık Bakanlığı onayı dahilinde yeni tesisler kurulacak.

- "Otelin, kamu ya da özel hastane ile afiliye olmaları sağlanacak"

Yaz turizminin gözdesi olan 5 yıldızlı otellerde kış sezonunda bu tür hizmetler verilebilecek.