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5 yıldızlı oteller sağlık turizmine açılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Yaz turizminin gözdesi 5 yıldızlı otellerde, istenilen kriterleri taşıyanlarda, kış sezonunda yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile termal sağlık hizmetleri verilebilecek - Sağlık Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliğin ardından başvuruları alınan lüks otellerin sağlık hizmetleri için entegrasyonu sağlanacak - Hizmet alan turistlerin dışında bir girişinin olması, doktor, hemşire ve mesul müdür bulundurması gibi belli kriterleri taşıması istenen otellerde, yaşlı bakım ya da termal sağlık hizmeti alanlar, otelin yemek hizmetlerinden ve sosyal tesislerinden de faydalanabilecek

Yaz turizminin gözdesi 5 yıldızlı otellerde, istenilen koşulları taşımaları halinde, kış sezonunda yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyonla termal sağlık hizmetleri verilebilecek.

Sağlık Bakanlığınca çıkarılan "Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik"e göre, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve her bir merkez, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması kaydıyla uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilecek.

Bu kapsamda, hem termal sağlık hem yaşlı bakımı hem de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bulunacağı üçlü komplekslerde sağlık hizmetleri sunulacak.

Bu çerçevede, özellikle yaşlı bakım, engelli bakımlarıyla ve sağlık hizmetleriyle ilgili bu merkezlerin entegre olduğu bir yapı oluşturulacak. Bu şekilde Sağlık Bakanlığı onayı dahilinde yeni tesisler kurulacak.

- "Otelin, kamu ya da özel hastane ile afiliye olmaları sağlanacak"

Yaz turizminin gözdesi olan 5 yıldızlı otellerde kış sezonunda bu tür hizmetler verilebilecek.

Bu amaçla, özellikle kışın atıl kalan 5 yıldızlı otellerde, konaklayan turistlerin dışında girişi başka yerden olmak kaydıyla yaşlı bakım ve termal sağlık hizmetleri sunulabilecek. Bu otellerin, sağlık hizmetleri için entegrasyonu sağlanacak. Bunun için Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilecek.

Kış sezonunda bu hizmetten faydalanacak otellerin odalarının dizaynı, otelde doktor, hemşire ve mesul müdür bulunması gibi sağlık hizmet sunumunda belirlenen kriterleri taşıması gerekecek. Her 10 hastaya bir hemşire şartı aranacak.

Bu kapsamda yaşlı bakım ya da termal sağlık hizmeti alanlar, söz konusu otellerin yemek hizmetlerinden, sosyal tesislerinden de faydalanabilecek.

Öte yanan hizmet verecek otelin, kamu ya da özel hastane ile bağlantılı olmaları sağlanacak. Otelden hizmet alırken kişinin herhangi bir sağlık sorunu yaşaması halinde ilgili hastanede ileri tedavi yapılabilecek.

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5 yıldızlı otel Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Y Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

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