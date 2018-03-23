Samsun’da 53 günlük bebeğe katarakt ameliyatı yapıldı.

Doğumunu takip eden 15’inci günde rutin göz taraması ile gözünde katarakt tespit edilen bebek Arel Karabulut ve ailesi Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Erol Havuz’a başvurdu. Yapılan detaylı muayene ve inceleme sonrası 53 günlük bebek Arel’e, konjenital katarakt tanısıyla, lens disizyonu ve ön vitrektomi ameliyatı başarıyla yapıldı.

Ameliyat sonrası haftada bir kontrol edilen, daha sonra ayda bir kontrole çağrılan Arel bebeğin doktoru Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Erol Havuz, “Ameliyat sonrası hastamızı sık kontrol ettik, 2. ayın sonunda yaptığımız ölçümlerle birlikte hastamıza, pediatric afak lens takıyor olacağız. Hastamız 2-3 yaşına kadar taktığımız bu lensle devam edecek, bu süre zarfında rutin kontrollerimiz de aynı şekilde sürecek. Gözde tembellik gelişmemesi gerekiyor, 3 yaşından sonra, göz içi ( kalıcı ) mercek yerleştirerek hastamızın takibine devam edeceğiz” dedi.

Doğumsal katarakt konusunda da bilgi veren Opr. Dr. Erol Havuz, “Konjenital (doğumsal) katarakt, doğumdan itibaren görülen, lensin tek veya çift taraflı olarak saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Doğuştan olan kataraktlar, annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, hiçbir nedene bağlı olmadan da oluşabilmektedir. Bir göz bebeğinin diğerinden farklı renkte (beyaz) olması veya gözde kayma (şaşılık) olması, doğumsal kataraktın belirtisi olabilir. Bebeklerde bu belirtiler görüldüğü an, hiç zaman kaybetmeden göz uzmanına başvurulmalıdır. Doğumsal katarakt görmeyi engelliyorsa ve özellikle tek taraflıysa, tanı konulur konulmaz ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanı konusunda göz uzmanı detaylı muayeneden sonra karar verir. Doğumsal kataraktlı gözde en önemli sorun göz tembelliğidir (ambliyobi). Göz tembelliğini yenebilmek için, göz doktorunun önerisi doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda ameliyat yapılmalıdır” diye konuştu.