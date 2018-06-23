BAKÜ (AA) - Dünyanın farklı ülkelerinden kardiyolog ve kalp cerrahları, Azerbaycan'da düzenlenen 6. Dünya Kalp Yetmezliği Kongresi'nde bir araya geldi.
Bakü'de, Dünya Kalp Yetmezliği Derneğince (WHFS) Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği ve Azerbaycan Kardiyoloji Derneğinin desteğiyle düzenlenen kongrede kalp yetmezliği tedavisindeki güncel tedavi yöntemleri konusunda sunumlar yapıldı.
Kongrenin Azerbaycan Organizasyon Komitesi Başkanı ve Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Başkanı Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp yetmezliğinin dünyada ciddi bir sorun olduğunu söyledi.
Kalp yetmezliği nedeniyle ölüm oranlarının çok yüksek, tedavinin de çok maliyetli olduğunu belirten İbrahimov, hastalığın tedavi ve tanımında çok ciddi yeniliklerin tartışılması gerektiğini vurguladı.
Kalp yetmezliği bulunan hasta gruplarında ölüm oranlarının azalacağına inandığını ifade eden İbrahimov, "Dünyada olumlu sonuçlar mevcuttur. Fakat artan ve yaşlanan nüfus olduğu için hasta sayının azalmadığını da unutmamamız lazım." diye konuştu.
Kongreye Türkiye'den de çok sayıda kardiyolog ve kalp cerrahının katıldığına işaret eden İbrahimov, kalp yetmezliğinin Türkiye'de de ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydetti.
Kongre katılımcılarından kardiyolog Prof. Dr. Ömer Kozan da dünya nüfusunun yaşlandığını, dolayısıyla kalp yetmezliğinin çok ciddi sorun olduğunu vurguladı.
Hastalığın tedavisinin çok zor ve masraflı olduğunu hatırlatan Kozan, "Bu hastalığı daha ileri aşamalara gitmeden alınacak önleyici tedbirlerini konuşmak, gereksiz ilaç israfı yerine gerçekten işe yarayan tedavileri hekimlerimize aktarabilmek ve dünyadaki uygulamaları tartışmak üzere Bakü'de toplandık." ifadelerini kullandı.
40 ülkeden bin 500 kardiyolog ve kalp cerrahının katıldığı kongre yarın sona erecek.
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