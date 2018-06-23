BAKÜ (AA) - Dünyanın farklı ülkelerinden kardiyolog ve kalp cerrahları, Azerbaycan'da düzenlenen 6. Dünya Kalp Yetmezliği Kongresi'nde bir araya geldi.

Bakü'de, Dünya Kalp Yetmezliği Derneğince (WHFS) Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği ve Azerbaycan Kardiyoloji Derneğinin desteğiyle düzenlenen kongrede kalp yetmezliği tedavisindeki güncel tedavi yöntemleri konusunda sunumlar yapıldı.

Kongrenin Azerbaycan Organizasyon Komitesi Başkanı ve Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Başkanı Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp yetmezliğinin dünyada ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Kalp yetmezliği nedeniyle ölüm oranlarının çok yüksek, tedavinin de çok maliyetli olduğunu belirten İbrahimov, hastalığın tedavi ve tanımında çok ciddi yeniliklerin tartışılması gerektiğini vurguladı.

Kalp yetmezliği bulunan hasta gruplarında ölüm oranlarının azalacağına inandığını ifade eden İbrahimov, "Dünyada olumlu sonuçlar mevcuttur. Fakat artan ve yaşlanan nüfus olduğu için hasta sayının azalmadığını da unutmamamız lazım." diye konuştu.