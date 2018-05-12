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6. Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Romatizma ve Ağrı Derneğince, hekimlerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla düzenlenen kongre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı - Dernek Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru: - "Burada romatizmal hastalıkların bugünü, yarını ve yeni tedavi yöntemleri konusunda katılımcıları bilgilendiriyoruz. Hedefimiz romatolojinin farkındalığını artırmak"

Romatizma ve Ağrı Derneğince, hekimlerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması için düzenlenen 6. Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongreye, Türkiye'nin birçok üniversitesinden ve hastanelerden bilim insanları, akademisyenler ve doktorlar katıldı.

Kongreyi organize eden Romatizma ve Ağrı Derneğinin Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, romatizmal hastalıkların değerlendirilmesi için her yıl böyle bir kongre düzenlediklerini söyledi.

Kongreye Türkiye'nin farklı kentlerinden katılım olduğunu ifade eden Kuru, "Kongremizde ülkemizin dört bir yanından üniversitelerimizden, eğitim ve araştırma hastanelerinden, devlet hastanelerinden romatizmal hastalıklarla ilgili uzman doktorlar katılıyor. Burada romatizmal hastalıkların bugünü, yarını ve yeni tedavi yöntemleri konusunda katılımcıları bilgilendiriyoruz. Hedefimiz romatolojinin farkındalığını artırmak." dedi.

Kuru, hastalıklarda erken teşhisin önemine vurgu yaparak, "Romatizmal hastalıkların erken tanı ve tedavisini yaparak daha etkili olmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 150 akademisyen ve doktorun katıldığı kongre, yarınki oturumların ardından sona erecek.

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