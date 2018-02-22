61 yaşındaki adam 5 kişiye umut oldu

Nevşehir de iki gün önce Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen 61 yaşındaki Hasan Sait K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından, 3. Basamak Yoğun Bakım Servisine müşahede altına alındı tedavi sürerken beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Hasan Sait. K’nın yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi. Ailenin olumlu yanıtının ardından organ bağış merkezi ile irtibat kurularak organ nakli olacak uygun kişiler tespit edildi, organlarının alınması için harekete geçildi. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinden gelen Transplantasyon ekipleri karaciğer ve böbreklerini, Nevşehir Devlet Hastane Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yakup Çevik’te kornealarını çıkardı. Toplam 4 saat süren operasyondan sonra karaciğeri, iki böbreği ve iki korneası özel kutulara konularak organ nakli bekleyen 5 ayrı hastaya nakledilmek üzere karayolu ile özel bir araçla Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine ulaştırıldı.

Konu İle İlgili İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, “Bu yılın ilk organ bağışı oldu, Türkiye’de 30 bin insanın organ ve doku beklediğini belirtti. Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatlarını kaybediyor. İnsanların son çaresi organ nakli olabilmelerinde. Bu ailemizin yaptığı onurlu davranışta da 5 insanımız yeni bir umut, yeni bir hayat şansı kazandı. Buradan bütün aileye Allah’tan sabır dilerken merhuma da rahmet diliyoruz. Organ nakli sürecinde emeği geçen Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Transplantasyon (Organ Nakli) ekibine, Ameliyat Ekibine, Göz Hastalıkları Uzmanımıza ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörümüz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.