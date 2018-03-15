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65 yaş ve üstü kişiler yılda 2 kez aşı olmalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

SAĞLIKLI kişilerin 65 yaş sonrasında yılda bir grip bir de zatürre aşısı olması gerektiğini belirten Doç.

65 yaş ve üstü kişiler yılda 2 kez aşı olmalı

İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIKLI kişilerin 65 yaş sonrasında yılda bir grip bir de zatürre aşısı olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Timur Selçuk Akpınar, bu aşıların kişinin bağışıklık sistemini hayat boyu koruyacağını belirtti.

Toplumda 65 yaş sonrası sıklıkla görülen hastalıklardan tansiyon ve diyabetin doğru şekilde kontrol edilmesini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Timur Selçuk Akpınar, “Kronik hastalıkların dışında yaşa özgü, 65 yaş üzerindeki hastalarda görülen rahatsızlıklar var. Bunlar kemik erimesi, düşmeler, zatürre gibi hastalıklar” dedi.

Kemik erimesiyle birlikte yaşlılarda düşmelere bağlı kırıklar oluştuğuna dikkat çeken Doç. Dr. Timur Selçuk Akpınar, “Bu hastaların yatağa bağımlılıkları oluşuyor, onları gidermemiz lazım. Hastaların kemik erimelerini muhakkak inceliyoruz. Onlardan bazı tetkik ve ölçümlerle kemik erime tahlillerin yapıp kemik erimesi varsa bu da kronik bir sorun olarak inceleniyor. Yaşlılarda gördüğümüz düşmeler içinde hastaların yeme ve içmelerini, ilaç kullanımlarını gözden geçirerek değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

YAŞLILARDA POŞET POŞET İLAÇ KULLANIMI PRATİK BİR DÜZENLEME İLE ÖNLENEBİLİR

Yaşlıların kullandığı ilaçların ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Akpınar, ilaçların doğru bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. 65 yaş sonrasında nüfusun enfeksiyon duyarlılığı nedeniyle aşılanması gerektiğini vurgulayan Akpınar şu uyarılarda bulundu:

“Birkaç aşılanma popülasyonu var. Bunlardan bir tanesi grip aşısı. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye İç Hastalıkları Derneği ve Geriatri Dernekleri 65 yaş üzerindeki tüm hastaların yılda bir kere grip aşısı yaptırmasını öneriyor. İkincisi zatürre aşısı. Bunları 65 yaş üzerinde birer yıl arayla birer kere uygulanarak hayat boyu bağışıklık sağlanabiliyor. Yaşlı hastalar zatürreden hastaneye yatabiliyorlar. Hatta bu ölümlere bile neden olabiliyor. Zatürre aşısı, hastaneye yatış sayılarını ve zatürreye bağlı ölümleri azaltıyor. 65 yaş üstü nüfusun grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları öneriliyor. Bunu şu an sağlık bakanlığına bağlı aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bulunan aşı birimlerinde ücretsiz sağlayabiliyoruz. Aşılama yaşlılarda çok kıymetli.”

MENOPOZ SONRASI KEMİK ÖLÇÜMÜ YAPILMALI

Kemik yapısında ve iskeletinde olmak üzere iki tür kemik azalması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Akpınar, “Menopoz dönemindeki kadınların mutlaka kemik taramalarını kalsiyum fosfor ve D vitamini düzeylerine bakılması lazım. D vitamini eksikliği varsa bunu yerine getirip kemik ölçümünü yapmak gerekiyor. Yaşlı kadın hastalarda 65 yaş üzerindeki tüm kadınları, sigara içen erkeklerde ciddi sigara yükü varsa 65 yaştan önce, eğer sigara yükü yoksa 70 yaşından sonra kemik erimesine yönelik taramalarını yapmak lazım. Bu hastaların önce kalsiyum ve D vitamini düzeyleri gözden geçirilmeli. Bunlarda eğer eksiklik varsa giderilmeli. Bunlarda sonra da kemik ölçümleri yapılmalı” ifadelerini kullandı.

AKDENİZ MUTFAĞI YAŞLILARI KORUYOR

Akdeniz mutfağı ağırlıklı beslenmenin faydalı olduğunu ifade eden Akpınar, fiziksel aktivitenin de önemine değinerek şöyle devam etti:

“Günde 10 bin adım hep konuşuluyor ve buna dikkat etmek gerekli. Türkiye'de yaş ortalaması şu an 75 civarında. Ama giderek yaşlanıyoruz. 7 milyon yaşlımız var. Sağlıklı yaşlanmak için sigaradan uzak durmak, periyodik muayeneleri doğru yaptırmak, Akdeniz mutfağına ağırlık vermenin üzerine gitmek gerekiyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

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