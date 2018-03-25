67 Burda AVM’de kalın bağırsak kanserine dikkat çektiler

Dünya Kalın Bağırsak Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde Dr. Ayça Gültekin, 67 Burda AVM ziyaretçilerine bilgiler aktardı.

Esas 67 Burda AVM’de kurulan stantta kalın bağırsak kanserine dikkat çekildi. BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayça F. Gültekin, kurulan stantta alışveriş merkezi ziyaretçilerini bilgilendirdi.

Gültekin, "Kalın bağırsak kanseri Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre en sık görülen ilk 5 kanser arasındadır. Mart ayı tüm dünyada kalın bağırsak kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirilmektedir. Çünkü kalın bağırsak kanseri önlenebilir ve erken yakalandığında tedavi edilebilir bir kanserdir. Bu amaçla BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 4. sınıf stajyer doktorları ile birlikte kalın bağırsak kanserleri ile ilgili olarak Zonguldak halkını Esas 67 Burda AVM’de yaptıkları etkinliklerle bilgilendirdik" diye konuştu.