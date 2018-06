67 yıl sonra, ilk kez görerek oy kullanacak

ANTALYA, (DHA) - ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşerek görme yetisini kaybeden ve geçirdiği ameliyatlar sonunda yeniden görmeye başlayan Nurten Kulğa (72), "İlk kez iki gözüm görerek oy kullanacağım" dedi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde oturan Nurten Kulğa, 5 yaşında ailesiyle gittiği memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesi Saksı Köyü'nde, bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden, tek gözüyle yaşamını sürdüren Nurten Kulğa, tedavi için birçok doktora götürüldü, ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Kulğa, bu nedenle okula gidemedi, hatta evlenemedi. Bu şekilde yaşamını sürdüren Kulğa'nın sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı.

Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için geçen yıl göz doktoru olan İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Tuba Vural Çokal'a başvurdu. Kulğa'yı muayene eden Çokal, hastasının hastane ortamında ameliyat edilmesine karar verdi. Çokal, hastasını Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ndeki hocası Prof. Dr. Ümit Kayış'a yönlendirdi. Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan 2016'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözü, 27 Nisan'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. Önce sağ gözü sonra da 65 yıl önce kör olan sol gözü görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı.

'İLK KEZ GÖREREK OY KULLANACAĞIM'

70 yaşından sonra her iki gözüyle görmeye başlayan Nurten Kulğa, tedavisinin başından beri yanında olan Tuba Vural Çokal'ı Side'deki muayenehanesinde ziyaret etti. Çokal'ın muayene ettiği Nurtel Kulğa, ilk kez iki gözü görürken oy kullanacağını ifade etti. 16 Nisan 2017'deki referandumda oy kullanmadığını belirten Nurten Kulğa, 24 Haziran'ı sabırsızlıkla beklediğini anlattı. Kendisini tedavi eden Tuba Vural Çokal'a destek ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Kulğa, “Tuba Hanım sayesinde kimsenin yardımı olmadan seçmen sandığına gideceğim. Hür irademle ve iki gözümle oy pusulasını görerek ilk kez oy kullanacağım" dedi.

'BİR DOKTORUN YAŞAYACAĞI EN ANLAMLI AN'

Ziyaretin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Tuba Vural Çokal ise şunları kaydetti:

"Seçim çalışmaları nedeniyle Antalya'nın sahillerini, Torosların zirvesini gezdik. Basmadık toprak, sıkmadık el bırakmamak için çalıştık. Birçok kişi ile bir araya geldik. Ancak bu ziyaret bambaşkaydı. Bu kadar mutlu eden başka bir şey olamaz. Benim için hastalarım her şeydir. Onlara hiçbir zaman ticari kaygılar ile yaklaşmadım. Mesleğimi insanlığa hizmetin aracı olarak gördüm. Rabbime şükürler olsun, bu günü yaşadım. Nurten Teyzeme ince davranışından dolayı teşekkür ediyorum. 24 Haziran günü Nurten Teyzem güneşi görerek oy kullanacak."