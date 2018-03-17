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6'ncı parmağından kurtulmak için ameliyat olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

SİVAS'ta sağ eli 6 parmaklı olarak dünyaya gelen Mikail Darıcı'nın (16), hayatını olumsuz etkilediğini belirttiği fazla parmağı ameliyatla alınacak.

Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sağ eli 6 parmaklı olarak dünyaya gelen Mikail Darıcı'nın (16), hayatını olumsuz etkilediğini belirttiği fazla parmağı ameliyatla alınacak. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel köyünde yaşayan Ali Osman Darıcı'nın (46) 4 çocuğundan 3'üncüsü Mikail Darıcı, sağ eli 6 parmaklı olarak doğdu. Bebekken aldırılmayan parmak zamanla Mikail'e rahatsızlık vermeye başladı. Çocukluktan itibaren çevredekilerin alay etmesi, insanların sürekli soru sormasından bıkan Mikail Darıcı, babasına durumu anlatarak, "Baba ya ameliyat ettir ya da ben bu parmağı keseceğim" dedi. Baba Darıcı, oğlunu ameliyat ettirmek için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne başvurdu. Kontrollerin ardından Mikail, ameliyat için hastaneye yatırıldı. Parmağın yaşı ilerledikçe kendisini daha çok rahatsız ettiğini ifade eden Mikail Darıcı, "Allah'tan gelen bir şey, doğuştan gelen bir şey. Birkaç gün sonra aldıracağım. Elimi kullanırken zorlanıyordum. Arkadaşların da farklı tepkileri oluyordu. Bazen sinirleniyordum, bazen kavga ediyordum. Anneme ve babama duyduğum rahatsızlığı ilettim. Şimdi kurtulacağım için mutluyum" dedi. Çiftçilikle uğraşan Ali Osman Darıcı ise oğlunun doğumu sırasında kendisinin köyde olmadığını belirterek, "Çocuğum ilk doğduğunda, o zaman, rahmetli annem çocuğun parmağında fazlalığı fark etmiş. O zaman üzerinde durulup ameliyat ettirilmemiş. Zaman içinde biz de ihmal ettik. Bugün Sivas’a getirdik, yatış yaptırdık. Birkaç gün içinde ameliyat olacak. Yaşamını olumsuz etkiliyordu" diye konuştu.

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