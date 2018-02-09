Atriyal Fibrilasyon Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Özin, atriyal fibrilasyonun en sık görülen kalıcı ritim bozuklukları arasında yer aldığını belirterek "Tek başına öldürmese de özellikle eşlik eden kalp hastalıkları varsa daha fazla ölüm ya da ileri evre hastalıklara neden olabilir." dedi.

Özin, Belek turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen 7. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi'nde, programın amacının kalp ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisiyle ilgili gelişmelerin ele alınması olduğunu söyledi.

Kalp hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığına işaret eden Özin, kalp hastalıklarında ritim bozukluklarının yabana atılmayacak kadar önemli olduğunu aktardı.

Ritim bozukluk tiplerinden bazılarının ölümcül olduğunu ifade eden Özin, şöyle devam etti:

Kalp hastalarının yarıya yakını ani ölümle kaybediliyor. Bunlar şikayetler başladıktan sonra bir saat içerisinde gelişen ani beklenmedik ölümlerdir. Bunların yüzde 80 ve üzeri ritim bozukluklarından kaynaklanır. Ritim bozuklukları tekleme şeklinde gelen şikayetlerle ölüme kadar varan yakınmalarla ortaya çıkabilir. Çoğu iyi huylu ama bazıları çok ciddi problemlere neden olabilir. Atriyal fibrilasyon en sık görülen kalıcı ritim bozuklukları arasında yer alıyor. Tek başına öldürmese de özellikle eşlik eden kalp hastalıkları varsa daha fazla ölüm ya da ileri evre hastalıklara neden olabilir. Hastalık kalp içerisinde pıhtılaşmaya neden oluyor. Felçlerin en önemli nedeni atriyal fibrilasyona bağlı pıhtılardır."

Bu tür hastalarda ilaçların çok fazla işe yaramayabileceğini anlatan Özin, anjiyo benzeri yöntemlerle değişik yerlerden kalbin içine girilerek yakma ya da dondurma yöntemiyle kalp ritim bozukluklarının tedavi edilebileceğini kaydetti.