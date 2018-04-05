"7 milyon kanser taraması yapıldı"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'de 81 ilde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) aracılığıyla tarama programı yürütüldüğünü belirterek, "Meme kanserinde 2 milyon 200 bin, rahim ağzı kanserinde yaklaşık 3 milyon ve kalın bağırsak kanserinde yine yaklaşık 2 milyon taramayla toplamda 7 milyon tarama yapıldı. Bunu 2018 yılı içinde 9 milyona ulaştırma gayretimiz var." dedi.

Demircan, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı ile Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Kanser Haftası, Kanserde Güncel Konular ve Taramada Öne Çıkan İllerimiz Ödül Töreni'ne katıldı.

Demircan, hastalıkların gelişiminde genetiğin ve çevresel koşulların önemli bir faktör olduğunu, bunu beslenme ve yaşam tarzının izlediğini vurguladı.

Kanserin tanı ve tedavisinin yanı sıra tarama programları üzerine bilim insanlarının çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Demircan, Türkiye'nin bu alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini vurguladı.

Demircan, kanserden korunmada herkesin üzerine düşen sorumluluklarının bulunduğunu dile getirerek, hastalığa karşı farkındalığın gelişmesi için ilgili bakanlıklar ve kurumların da çalışmalar yürüttüğünü anlattı.