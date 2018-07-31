7 yaşındaki Evin'in geçirdiği 93 ameliyat savaşın izlerini silemedi

SELMAN TÜR - Suriye'deki iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 7 yaşındaki Evin Hacı İbrahim, Türkiye'de 3 yılda 93 ameliyat geçirdi.
Suriye'nin Kamışlı kentinde oturan 9 çocuklu Hacı İbrahim ailesinin evine 4 yıl önce isabet eden bomba nedeniyle çıkan yangında, 4 yaşındaki Evin Hacı İbrahim ağır yaralandı.
Orada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için ailesi tarafından Türkiye'ye getirilen Evin, Mardin'in Nusaybin Devlet Hastanesindeki tedavisinden sonra taburcu edildi.
Evin, yüzündeki yanık dolayısıyla son 3 yılda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 93 kez ameliyat edildi.
- Evde ayna bulundurmuyorlar
93 ameliyata rağmen savaşın yüzünde bıraktığı izlerden kurtulamayan Evin'in ailesi, çocuklarının kendi yüzünü görüp üzülmemesi için evlerinde ayna bulundurmuyor.
Baba Rezan Hacı İbrahim AA muhabirine, bombalama sırasında evde olmadığını, kızı ve eşini komşularının hastaneye ulaştırdığını söyledi.
Kızının tedavisi için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Hacı İbrahim, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Suriye'de tedavi imkanı kalmamıştı. Doktorlar kızımı tedavi için Türkiye'ye götürmem gerektiğini söyledi. O zaman ilk önce Nusaybin'e oradan da Malatya'ya gittik. 6 ay Malatya'da kaldık ardından sevk ettikleri Adana'da 10 ay kaldık. Oradan Diyarbakır'a sevk ettiler 43 gün Diyarbakır'da, 5 ay Antalya'da kaldık. Tüm masraflarımızı Türkiye devleti karşıladı. Türkiye olmasa kızım belki de bugün hayatta olmayacaktı."
3 yıllık tedavi sürecinde 7 yaşındaki kızının 93 ameliyat geçirdiğini belirten baba Hacı İbrahim, "Kızımın 2 ameliyat daha olması gerekiyor. Şu anda sıvı dışında yemek yiyemiyor. Ameliyat olursa yemek yiyebilecek. Boğazından ve burnundan ameliyat olması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.
Kızının okula gitmek istediğini ancak yüzündeki yanıktan dolayı gönderememenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan İbrahim, "Çünkü çocuklar ondan korkuyor. Evde ayna bulundurmuyoruz. Aynada kendini gördüğü zaman üzülüyor ve ağlıyor." dedi.
- Ameliyat için 40 bin dolar lazım
Suriye'de tatlı ustası olduğunu, Batman'da seyyar satıcılık yaptığını dile getiren Hacı İbrahim, şunları aktardı:
"Ameliyat için 40 bin dolar isteniyor. Bu da beni çok aşıyor, gücüm yok. Gerçekten bugüne kadar devlet de hayırseverler de bize yardımcı oldu. Tek isteğimiz son iki ameliyatımızı da yaptırmak."
Küçük Evin ise iyileşip okula gideceği günün özlemini çekiyor.
Bir an önce ameliyat olmak istediğini belirten Evin, "Bir an önce ameliyat olup iyileşmek, okula gitmek, çocuklar gibi sokakta oynamak, eğlenmek istiyorum, saçıma kavuşmak istiyorum." sözlerine yer verdi.
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