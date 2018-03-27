7 yıl boyunca kaşıntısı geçmedi...Kızı için 3 ayda 15 kilo verdi!

DHA'nın haberine göre annesi bağış için gönüllü oldu ancak bir sıkıntı vardı. Dokuları uysa bile kilo vermesi gerekiyordu. 38 yaşındaki anne Fatma Yıldız, küçük kızı için 15 kilo verdi ve sonunda minik Derya karaciğer nakli oldu. Nakilden sonra ilk defa rahat bir uyku uyuyan Yıldız'ın ilk sözleri ise "Anneciğim uykuya doymuyorum" oldu.

Nakli ise Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş’in önderliğinde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sema Aktaş, Gastroenteroloji Uzmanları Doç. Dr. Hakan Yıldız, Yrd. Doç. Dr Genco Gençdal, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Kilercik ve Organ Nakli Koordinatörü Belma Erdoğan'dan oluşan geniş bir ekip gerçekleştirdi.

"GÜNDE 2 SAAT UYKU UYUYABİLİYORDU"



Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş safra üretiminin azlığından meydana gelen hastalığın yaklaşık 300 binde 1 kişide görüldüğünü ve genetik geçişli bir hastalık olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Hastamız 7 yaşında bir kız çocuğu. Doğuştan kronik karaciğer hastalığı problemi ile mücadele ediyordu. Hastalığı karaciğer içi safra yollarının azlığı ile karakterize bir hasta. Yeterince safra yaparak, bağırsağa aktaramadığı için sarılık problemi ve kaşıntı problemi ile mücadele ediyordu. Hasta bize geldiğinde çok ciddi kaşıntı şikayeti söz konusuydu. Neredeyse aylarca günde 1-2 saatten fazla uyku uyuyamıyordu kaşıntı yüzünden. Bu şekilde bize geldi ve tetkiklerimizin sonucunda teşhisi koyduk. Zaten ailesel bir hastalık ve ağabeyinde de bulunuyordu. Yaklaşık 4 yıl önce ağabeyi de karaciğer nakli olmuştu.