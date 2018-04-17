70 yaşındaki kadın, organlarıyla can olacak

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, bilinç bulanıklığı tanısıyla tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen S.E.'nin (70), ailesi tarafından bağışlanan karaciğeri ile 2 böbreği, organ bekleyen hastalara nakledilecek.
Balıkesir'de, 14 Nisan günü bilinç bulanıklığı yaşayan S.E., Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavi gören kadının dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bursa Organ Nakil Merkezi'nden gelen ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla S.E.'nin karaciğer ile 2 böbreği alınarak, organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere Bursa'ya götürüldü.
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2018 yılı içinde 9'uncu organ nakli gerçekleştirildiğini belirten Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Ömer Atsal, "Bağışlanan organlar ile başka hayatlar kurtuluyor. Merhumemize Allah'tan rahmet, bu konuda yüce gönüllülük göstererek birçok insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olan kederli ailesine başsağlığı diler ve şükranlarımızı sunarım. Hastanemizde gerçekleşen organ nakilleri ile nakil bekleyen hastaya umut olmaya devam ediyoruz. Bu konuda bize destek olan ve duyarlılık gösteren Balıkesir halkına sonsuz teşekkür ederim" dedi.
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