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710 gram doğan 'Ömer Halis' bebek hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

SİVAS'ta erken doğumla 710 gram olarak dünyaya gelen ve bir ara 480 grama kadar düşen Ömer Halis bebek, yaklaşık 5.5 aylık tedaviyle 4 kilograma ulaşmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta erken doğumla 710 gram olarak dünyaya gelen ve bir ara 480 grama kadar düşen Ömer Halis bebek, yaklaşık 5.5 aylık tedaviyle 4 kilograma ulaşmasının ardından hastaneden taburcu edildi. Büşra (24) ve Mehmet Kütük (24) çiftinin ilk çocukları Numune Hastanesi'nde 9 Kasım 2017'de 23 haftalık iken 710 gram olarak dünyaya geldi. Ailesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kahramanca mücadele vererek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in anısına çocuklarına 'Ömer Halis' adını verdi. Düşük kilosu nedeni ile hayati riski bulunan Ömer Halis bebek, yoğun tedavi ile yaşama tutunmayı başardı. Numune Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde takibe alınan Ömer Halis bebek, yaklaşık 5.5 aylık tedavinin ardından 4 kilogramın üzerine çıktı. Ömer Halis bebek, 142 günlük tedavisinin ardından hastanede düzenlenen kutlama programı ile de taburcu edildi. Bebeğin hastanedeki gelişim evrelerini yansıtan fotoğraflardan tablo hazırlanarak üzerine de '480 gram ile hayata tutunmak' ifadeleri yazıldı. Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Musa Silahlı, 500 gramın altında doğan bebeklerin hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu vurgulayarak, "Prematüre bebeklerde pek çok sorunlar gelişebilmektedir. 710 gram olarak dünyaya gelen minik kahramanımız, oluşan sıkıntılar nedeniyle 480 grama kadar düştü. 140 günü geçen yoğun bakım serüveninin ardından bugün taburcu ediyoruz. Minik kahramanımız Ömer Halis bugün yaşama gülücükler saçıyor ve oldukça sağlıklı" dedi. Hastane Başhekimi Emin Ertan Temizöz ise "Ömer Halis bebeğe yapılan tedaviler iyi sonuç verdi ve ailesine kavuşturuldu. Bu sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenidoğan yoğun bakımımızda fedakârca çalışan başta doktorumuz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ömer Halis bebeğin annesi Büşra Kütük ise taburcu oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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