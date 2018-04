Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, kök hücre için kan bağışında bulunanların hiçbir şeyden korku duymaması gerektiğini belirterek, "Bunun omurilik ile hiç bir alakası ve hiçbir sıkıntısı yok. Sadece kandan alınan ilikler hastalara iletiliyor. Hastalara iletildikten sonra kendini yenileyebilen ilikler olduğu için hastanın iliklerini tekrar hayata geçirilebilmesini sağlıyor" dedi.

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen Sevgin İliklerime İşlesin projesi kapsamında 72 kişi kök hücre için kan bağışında bulundu. "Belki de Sensin’’, ’’Kök Hücre Bağışıyla Umut Olun’’ sloganları ile sürdürülen etkinlikler kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde stantlar kurularak, kök hücre 72 gönüllü bağışçıdan kan alındı. Kan bağışı sonrası bağışçı gönüllere Bilecik Belediye gitar kurslarına katılan öğrenciler tarafından mini bir konser verildi.

"Bilecik birlik, beraberlik kardeşlik hamurunun karıldığı topraklar"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Sevgin İliklerime İşlesin projesi kapsamında "Belki de Sensin’’, ’’Kök Hücre Bağışıyla Umut Olun’’ sloganları ile yola çıktıklarını anlatarak, "Aslında bugün isminde her şeyin saklı olduğu, burada toplandığımızda sözü anlamını yitirdiği bir etkinlikte bir aradayız. Böyle özel ve güzel bir etkinlikte bizlere destek verdiğiniz için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman diyoruz Bilecik rastgele bir toprak parçasının adı değildir rastgele bir şehir değildir. Bilecik birlik, beraberlik kardeşlik hamurunun karıldığı toprakların adıdır diyoruz. Bilecik sevgi, hoşgörü tohumlarının alabildiği günce yeşerdiği toprakların adıdır diyoruz. Bilecik, birlik, beraberliğin merkezidir diyoruz. Bilecik ilklerin şehridir farklılıkların ortaya çıkaran bir şehrin adıdır diyoruz" dedi.

"Bir ve beraber olduğumuz süre içerisinde aşamayacağımız hiç bir konu yoktur"

Başkan Yağcı, 2 yıl önce Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sevgin İliklerime İşlesin projesi hayata geçirdiklerini anlatarak, "Başlangıcımızda heyecanlıydık, geçen süreçte oldukça heyecanlı ve anlamlı sonuçları da çok kıymetli ve son derece değerli kardeşimizin de tanımaktan büyük mutluluk duyduk. Küçücük bir yavrumuzun hayata yeniden tutunmasına vesile teşkil ettik. İnşallah bugün burada bu kadar pırıl, pırıl gençlerimiz bizim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin doğduğu toprakların simgesi halinde aynı duygularla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışı içerisinde hareket etmeleri bizleri son derece gururlandırıyor. Bizler de hangi konuda olursa olalım bir ve beraber olduğumuz süre içerisinde aşamayacağımız hiç bir konu yoktur. Bu projeye destek veren proje ortaklarından Türk Kızılay’ına ve ilgili arkadaşlarımıza sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Burada ben de varım sevgimi bende iliklerimde hissediyorum deyip kadını veya erkeği kan verenleri gördüm. Sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızda sizin gibi onlara derman arayan dostlarımızı, kardeşlerimizi etrafımızdan eksik etmesin. Bu etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Umutsuz olmak en zor şeydir"

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar ise; "Sevgin İliklerime İşlesin projesinin 3’üncüsünü gerçekleştirdik. Bu tür uygulamaları yapan bir belediye yok. Yani bu projeyi başlatan Belediye Başkanımız Selim Yağcı ve ekibine özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü kolay değil arkadaşlar umutsuz olmak en zor şeydir. Bu şuanda Türkiye’de kemik iliği nakli bekleyen yüz binlerce 10 binlere yakın hasta var. Türk Kızılay’ı 2014 yılından beri faaliyeti sürütüyor. Şuana kadar 1 milyon donör Sağlık Bakanlığının bilgisayarlarına girdi. Kemik ilikleri tuttuğu andan itibaren bu verilen donörlere ulaşılıyor. Hiç kimse korkmasın omurilikleri falan hiçbir sıkıntısı yok. Sadece kandan alınan ilikler hastalara iletiliyor ve hastalara iletildikten sonra kendini yenileyebilen ilikler olduğu için hastanın iliklerini tekrar hayata geçirilebilmesini sağlıyor. Bu işlem içerisinde hastayla ilgili tüm bakımlar her şey Türk Kızılay’ı tarafından karşılanıyor. Önemi olan sadece bu veri tabanının oluşturulması dolayısıyla ilimizin buna öncü olması bizim için çok önemli bir şey. Türk Kızılay’ı Bilecik şube başkanlığı olarak biz bu konuya tam desteğimizi verdik. Elimizden gelen her türlü yardımı da yapıyoruz. 3’üncüsünü yaptığımız bu günde aşağı yukarı şuana kadar 80’e yakın ilik nakli aldık" dedi.

"Türkiye’mizi kan vermeye davet ediyoruz"

Kardeşi kan kanseri hastalığına yakalanan ve program için Sakarya’dan Bilecik gelen Nihat İpar, tüm Türkiyeyi kan vermeye davet ederek, "Biz Sakarya olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Tüm halkımızı, Türkiye’mizi kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay kurumuna gidip kan bağışı veya kök hücre bağışında bulunmak istiyorsanız derseniz oradaki arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Öncelikle sizden istediğim sakın ve sakın omurilikten alınıyor felç geçirebilirim gibi söylemlere inanmayın. Böyle bir şey yok bunu lütfen kafanızdan çıkartın. Anneler, babalar kardeşlerimizi çocuklarımızı lütfen sizden rica ediyorum kardeşlerimizi kurtaralım. 3 tüp kan, bir umut demek. İnşallah biz birilerine şifa olursak birileri de bize şifa olacağına biz inanıyoruz" dedi.

Öte yandan bu proje kapsamında Betül Özcan geçtiğimiz yıl Bilecik’te verdiği kök hücre bağışı ile 3 yaşındaki bir çocuğa umut olmuştu.