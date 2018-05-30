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72 yaşındaki kadının bağışlanan böbreği umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen M.A.'nın (72) bağışlanan böbreği, nakil bekleyen bir hastaya umut oldu.

72 yaşındaki kadının bağışlanan böbreği umut oldu

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen M.A.'nın (72) bağışlanan böbreği, nakil bekleyen bir hastaya umut oldu.
Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 hafta önce evinde aniden fenalaşan 4 çocuk annesi M.A., çağırılan ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen M.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dün akşam saatlerinde M.A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakli koordinatörlerinin görüştüğü aile, organ bağışı için onay verince, M.A.'nın bir böbreği alındı.
Böbrek, nakil bekleyen hastaya takılmak üzere kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

72 yaşındaki kadının bağışlanan böbreği umut oldu72 yaşındaki kadının bağışlanan böbreği umut oldu

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