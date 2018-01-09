74 yaşındaki hastayı nadir uygulanan bir tedaviyle sağlığına kavuşturdular

Gözlerinden yaş getirten bacak ağrıları oluyordu 74 yaşındaki Sönmez’in. Gittikleri hekimler kah yorgunluğa kah romatizma ya da varise yordular. Oysa bacak damarı yok olmuştu! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez, dünyada ve ülkemizde çok nadir yapılan dizden kalbe doğru uzanan yöntemle tedavi etti Sönmez’i… İşte çarpıcı operasyonun ayrıntıları…
Çok değil bir yıl öncesine kadar kilometrelerce yürüyüş yapıp, evlerinin yanı başındaki yokuşu bir çırpıda çıkabiliyordu 74 yaşındaki İbrahim Kadir Sönmez. 5-6 ay önce ise değil yokuş çıkmak, düz yolda yürüyemez hale gelmişti. Birkaç adım atmasıyla, gözlerinden yaş getirten ağrılar kaplıyordu bacaklarını. Eşi Dilek Sönmez “Sorununu hiçbir şekilde damarla bağdaştıramadık. Gittiğimiz hekimler de yaşa ve yorgunluğa, romatizmaya, varise bağladılar. Hatta ‘dönem dönem olur geçer’ diyerek ağrı kesici verdiler. Ağrı kesici ilaçlarla ağrısı biraz hafiflese de kalıcı çözüm olmuyordu, üstelik kalp ilaçlarımız da olduğu için tedirgin oluyorduk” diyor. Derken, İbrahim Kadir Sönmez’in aklına, 10 yıl önce kalp krizi geçirdiğinde kendisine hayat veren Kardiyolog Dr. Selçuk Görmez’e görünmek geldi. Sönmez “Biraz yürüsem bacaklarımda ağrılar oluyordu. Sol bacağımın dışarıdan hiç belli olmasa da şiştiğini hissediyordum. Şikayetlerimi Selçuk hocamıza ilettiğimde, Selçuk bey damar tıkanması olduğunu söyledi” derken hastalığına doğru teşhis konulmasıyla duydukları rahatlamayı dile getiriyor.
BACAK DAMARI TAMAMEN TIKALIYDI
Teşhisin konulmasıyla tedavi süreci de hızla başladı. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez, Sönmez’in her iki kasık bölgesiyle dizleri arasında tamamen kapalı olan damarlara iki ayrı operasyon gerçekleştirdiklerini, önce sol bacağın tıkalı damarlarını balon ve stent yoluyla açıp bir ay sonra da sağ bacak için operasyon yaptıklarını belirterek “74 yaşındaki hastamızın sağ bacağında hiç damar yoktu, yani damarı kireç ve yağla tamamen tıkalıydı. Ancak vücut, tıkalı damarın uç kısımlarını kılcal damarlarla kollateral dediğimiz damarlarla beslediği için alt kısımlar kısmen açık kalıyor. Biz de o nedenle özel bir yöntem uyguladık ve diz hizasındaki açık bölümden girerek tamamen tıkalı damarı açtıktan sonra hastamızı sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.
DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÇOK NADİR UYGULANIYOR
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez, dünyada ve ülkemizde çok nadir uygulanan, özellikli bir yöntemle gerçekleştirdiği operasyonu şöyle anlatıyor: “Normalde sağ kasıktan aşağı dize doğru inmek yerine, oradan açmak mümkün olmadığı için biz özel bir yöntemle diz altında atardamarına özel bir iğneyle girerek terse doğru, kalbe kadar telimizi ilerlettik. Onun üzerinden kasıktaki bölüme kadar 40-45 santimlik tam tıkalı damarı stent kullanmadan özel ilaçlı balonlarla tamamen açıp kurtardık. Hastamız şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor ve sağlığı gayet iyi.” Operasyon sonrası kendisini çok iyi hissettiğini belirten İbrahim Kadir Sönmez, şimdi, eşiyle yürüyüşleri kaldıkları yerden devam etmeyi planladıklarını söylüyor.
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