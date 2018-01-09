74 yaşındaki hastayı nadir uygulanan bir tedaviyle sağlığına kavuşturdular

Gözlerinden yaş getirten bacak ağrıları oluyordu 74 yaşındaki Sönmez’in. Gittikleri hekimler kah yorgunluğa kah romatizma ya da varise yordular. Oysa bacak damarı yok olmuştu! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez, dünyada ve ülkemizde çok nadir yapılan dizden kalbe doğru uzanan yöntemle tedavi etti Sönmez’i… İşte çarpıcı operasyonun ayrıntıları…

Çok değil bir yıl öncesine kadar kilometrelerce yürüyüş yapıp, evlerinin yanı başındaki yokuşu bir çırpıda çıkabiliyordu 74 yaşındaki İbrahim Kadir Sönmez. 5-6 ay önce ise değil yokuş çıkmak, düz yolda yürüyemez hale gelmişti. Birkaç adım atmasıyla, gözlerinden yaş getirten ağrılar kaplıyordu bacaklarını. Eşi Dilek Sönmez “Sorununu hiçbir şekilde damarla bağdaştıramadık. Gittiğimiz hekimler de yaşa ve yorgunluğa, romatizmaya, varise bağladılar. Hatta ‘dönem dönem olur geçer’ diyerek ağrı kesici verdiler. Ağrı kesici ilaçlarla ağrısı biraz hafiflese de kalıcı çözüm olmuyordu, üstelik kalp ilaçlarımız da olduğu için tedirgin oluyorduk” diyor. Derken, İbrahim Kadir Sönmez’in aklına, 10 yıl önce kalp krizi geçirdiğinde kendisine hayat veren Kardiyolog Dr. Selçuk Görmez’e görünmek geldi. Sönmez “Biraz yürüsem bacaklarımda ağrılar oluyordu. Sol bacağımın dışarıdan hiç belli olmasa da şiştiğini hissediyordum. Şikayetlerimi Selçuk hocamıza ilettiğimde, Selçuk bey damar tıkanması olduğunu söyledi” derken hastalığına doğru teşhis konulmasıyla duydukları rahatlamayı dile getiriyor.