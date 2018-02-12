77 yaşında Pankreas kanserini yendi

Mersin’de yaşayan ve yüksek ateş sebebiyle hastaneye başvuran ve pankreas kanseri teşhisi konulan 77 yaşındaki Hatice Bilsel Antalya’da yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Hatice Bilsel, aniden yükselen ve iki gün süren ateş şikayeti ile grip olduğunu düşünerek hastaneye başvurdu. Ancak yapılan tetkiklerde, grip olmadığı ortaya çıkınca, kapsamlı bir kontrolden geçirildi. Pankreas kanseri olduğu anlaşılan ve safra yollarının, bir kitle tarafından tıkalı olduğu tespit edilen Bilsel’in, sarılık, kaşıntı, yara gibi şikayetleri iyice arttı.

Annesini whipple ameliyatı için Antalya’ya getirdi

İki haftanın sonunda annesinin şikayetleri artınca, kızı Gülsün Hanım yapılması gereken whipple ameliyatı için annesini Antalya’ya getirdi. Memorial Antalya Hastanesinde Prof. Dr. Alihan Gürkan tarafından ameliyat edilen ve vücudundaki kitle alınan Ayse Bilsel sağlığına kavuştu.

“Bu yaşta bu ameliyat, aklıma gelmezdi”

Mersin’den Antalya’ya whipple ameliyatı olmak için gelen 77 yaşındaki Hatice Bilsel, kızının çektiği acılara dayanamadığını belirterek " Kendi başına, kimseye göstermeden ve bana bile sormadan beni Antalya’ya getirdi. Ben buraya geldiğimde çok tedirgindim. Sonuçta beklediğim bir şey değildi. Bu yaşta böyle büyük bir ameliyat geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Antalya’da şifa buldum. Çok mutluyum.” dedi.