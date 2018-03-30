78 girişli eczacılardan yoğun bakıma destek

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 78 girişli eczacılar, Mudanya Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin bekleme salonunu tefriş etti.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden bir araya gelen ezacılar, hastanelere destek oluyor. Son olarak Mudanya Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinin bekleme salonunu merhum arkadaşları adına tefriş ettirdi. Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Faruk Mete, eksikliği görülen alanın teşrifatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu bölümümüzün teşrifatına verdikleri katkılardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Merhum eczacı M. Gürbüz Dökmen’i de bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Acıları bir kez daha tazelenen eşi Hale ve Kızı Begüm hanıma sabırlar diliyorum” dedi.

Gözyaşları içinde duygularını dile getiren Hale Dökmen, bekleme alanına eşinin isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eşinin arkadaşları 78 grubuna teşekkür etti.