8 Mart’ta kadınlara meme kanseri anlatıldı

Medline Adana Hastanesi’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde meme kanseri hakkında bilgiler verildi.

Medline Adana Hastanesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Seyhan Rotary Kulübü üyelerini ve kulüp misafirlerini düzenlediği bir etkinlik ile ağırladı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu, konferans salonunda gerçekleştirdiği sunumda konuklara meme kanserinin kadın kanserlerinin yüzde 30’undan sorumlu olduğunu söyleyerek hastalık hakkında önemli bilgiler verdi.

Östrojen hormonu tetikliyor

Meme kanserinin en önemli sebebinin östrojen hormonu olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu, “Bu hormonu vücudun kendisi salgılamakta. Bir de doğum kontrol haplarıyla veya menopoz sonrası tedavi amaçlı olarak alınan hormon ilaçları var. Araştırmalar gösteriyor ki östrojen hormonuna maruz kalınan süre ne kadar uzunsa meme kanseri riski de o oranda artış göstermektedir” dedi.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Günümüzde meme kanseri vakalarında belirgin bir artış olmasına rağmen erken tanı ile ölümlerin azalmasının ve sonrasında konforlu bir hayata devam edilebilmesinin sağlanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu, “Erken tanı konmasında en önemli yöntemler kendi kendini muayene, hekim muayenesi, mamografi, ultrason ve gerekir ise de MR’dır. Memede ele gelen şişlik, meme başında kanlı akıntı, meme başında kaşıntılı bir lezyonun bulunması da hastalığın erken tanınmasını sağlayan önemli işaretlerdir” diye konuştu.