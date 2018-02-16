80 yaşında boynu kırılan hasta ameliyattan sonra yürüyerek çıktı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'DA yaşayan 80 yaşındaki Seniha Köklü merdivenden düştü. Yaşlı kadın yakınları tarafından hemen acil servise götürüldü. Başını hareket ettiremeyen Köklü'nün ilk muayenesi sonucu 2'inci boyun omurunda ciddi bir kırığı olduğu tespit edildi. Felç riski olan Köklü riskli bir operasyon geçirdikten sonra yaşına rağmen 1 günde ayağa kalktı; yürüyerek hastaneden çıktı.

Merdivenden düşüp, bilinci açık olarak acil servise getirilen Seniha Köklü’nün ilk muayenesinde kol ve bacaklarda kuvvetsizlik olduğu ve başını hareket ettiremediği görüldü. Daha sonra bel ve boyun ile ilgili spinalgrafileri çekilen hastanın 2'inci boyun omurunda ciddi bir kırık olduğu (odontoid kırık) saptandı.

Beyin cerrahisi servisine yatışı yapılan hastaya anti ödem tedavisine başlandı. Yüksek felç riski ve hatta hayati fonksiyonlarda kayıp olabileceği ihtimali ile ameliyata alınan hastaya, özellikli bir işlem olan, boynun ön tarafından girişimle yapılan odontoid vidalama tekniği ile odontoid fraktürü başarılı bir operasyonla sabitlendi. Ameliyattan sonra mobilize edilen hastanın, kol ve bacaklarındaki güçsüzlüğün geçtiği, kendi başına yürüyebildiği ve ağrılı boyun hareketlerinin de tamamen düzeldiği gözlendi.