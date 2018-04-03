85’lik nineye midesinden yemek borusu yapıldı

Yemek borusu kanserine yakalanan 10 torun sahibi Lalezer Topçu’ya (85) ameliyatla yeni yemek borusu yapıldı. Kanserli hücrelerin yer aldığı 30 santimetrelik yemek borusu çıkartıldı. Yemek borusunun kalan bölümü ile karından serbestleştirilen mide dikildi.
İzmir’in Gültepe ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 10 torun sahibi 85 yaşındaki Lalezer Topçu’nun yapılan tetkiklerin ardından yemek borusu kanserine yakalandığı anlaşıldı. Gittiği birkaç hastanede ameliyata alınamayan Topçu, Özel Medifema Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal’a muayene oldu.
Yemek yerken sürekli kusan ve nefes güçlüğü çeken hastayı muayene eden Dr. Çatal, yemek borusuna yerleşmiş tümörün çıkartılması için radyoterapi tedavisinin uygulanmasına karar verdi. Radyoterapinin ardından tümörü küçülen Topçu, Dr. Çatal ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Çatal, “Operasyonda yemek borusunu büyük bölümünü çıkartıp, yemek borusunun kalan kısmı ile karından serbestleştirdiğimiz mideyi birleştirdik. Aslında midesinden yeni bir yemek borusu yapmış olduk. Hastanın midesi göğüs boşluğunun yerini aldı” dedi.
“20 santimlik bölümü çıkarttık”
Hastanın artık ağızdan yemek yiyebileceğini anlatan Topçu, “Mideden yeni bir yemek borusu yaptık. Midesi göğüs boşluğunun yerine geldi. Hastalar bu ameliyatı olamazlarsa midelerine tüp takılarak besleniyorlar veya bağırsaktan tüp takılarak dışarıdan ince bağırsağa besin veriliyor. Yemek borusunun 20 santimetrelik bölümünü çıkarttık. Yemek borusu yaklaşık 30 santimetre uzunluğundadır” diye konuştu. Doktoruna teşekkür eden Topçu, “Hocamız olmasaydı sağlığımıza kavuşamayacaktık” dedi.
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