8'inci Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kayseri'de başladı

KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Pediatrik Dermatoloji Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Ümit Ukşal 8'inci Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri başladı.

Radisson Blu Otelde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Prof. Dr. Ümit Ukşal’ın yakınları ile çok sayıda akademik personel katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Borlu, 2 yılda bir düzenlenen Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri’nin 2018 yılından itibaren Prof. Dr. Ümit Ukşal Pediatrik Dermatoloji Günleri olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

İki yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Ümit Ukşal’ın eşi Aziz Ukşal ve kızı Doç. Dr. Banu Bıçakçı’nın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Utaş, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da, 50'nci yılını kutlayan fakültenin bugüne kadar çok sayıda hekim yetiştirdiğini söyledi. Prof. Dr. Poyrazoğlu, “Rahmetli Prof. Dr. Ümit Ukşal hocamızın en büyük eserlerinden birisi dermatoloji anabilim dalıdır. Arkadaşlarımız burada çok iyi çalışmalar yapmaktadırlar. Benim için ayrı bir mutluluk kaynağı da arkadaşlarımızın ve dermatoloji camiasının göstermiş olduğu kadirşinaslıktır. Prof. Dr. Ümit Ukşal hocamızın kongrede adının yaşamasından dolayı tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, “Dermatoloji bölümümüzün önemli bir bölüm olmasında Prof. Dr. Ümit Ukşal hocamız büyük katkıları vardır. Kendisiyle beraber çalışma imkânı da bulduk. Hakikaten hem bilimsel anlamda, hem de insani anlamda çok değerli bir insandı. Bizi mutlu eden öğrencilerinin, çalışma arkadaşlarının gösterdiği vefadır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, Lenoproliferatif Hastalıklar konusunda sunumlar ile devam etti.

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