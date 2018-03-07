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9 saat süren ameliyatla hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

İzmir’de ani göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 72 yaşındaki hasta, 9 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen 72 yaşındaki Nurettin Kiraz’ın kalbinden çıkan ana damarın genişlemiş olduğu fark edildi.

İzmir’de ani göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 72 yaşındaki hasta, 9 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen 72 yaşındaki Nurettin Kiraz’ın kalbinden çıkan ana damarın genişlemiş olduğu fark edildi. Bu genişlemenin beynin beslenmesine olanak sağlayan damarlara etki edebileceğini fark eden doktorlar, hastanın ameliyata alınmasına karar verdi.
9 saatlik zor bir ameliyat geçiren Nurettin Kiraz, “Sabahı zor ettim. Ağrı dayanılmaz duruma gelmişti. Bu yüzden Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdum. Acil Servis’te görevli doktor tetkiklerimi yaptıktan sonra hemen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Deniz Bozdoğan’ı aradı. Doktorumuzun bana göstermiş olduğu güler yüz ve sıcaklık ile aslında tedavim başlamıştı. Beni hemen yoğun bakıma yatırdı. Burada anjiyo işlemim gerçekleşti. Burada görev yapan hemşire ve diğer çalışanlara da ayrıca teşekkür ederim. Burada ekip olarak görev yapıyorlarmış. Doktorlarımıza Allah uzun ömürler versin. Bu olay bana Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o sözünü yine hatırlattı; ’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.’ Devletimiz bu insanlar sayesinde ilerleyecek” dedi.
Hasta Nurettin Kiraz’ın kızı Gülcan Hafzıoğlu zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Babam rahatsızlandığı zaman Hollanda’dan geldim. Bir aydır babamın yanında tedavisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir kalp rahatsızlığı yoktu. Biz ilk başta çok endişelendik. Ama doktorumuz bize gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra rahat bir nefes alabildik. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

"Durum beklediğimizden daha kötüydü"
Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Deniz Bozdoğan, “Hastamız Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle geldi. Kalbinden çıkan ana damarın genişlemiş olduğunu gördük. Hatta bu genişlemenin beynin beslenmesine olanak sağlayan damarlara etki edebileceğini fark ettik. Bu durumda ameliyatın gerekli olduğunu hastamızla görüştük. Her ameliyat gibi bu operasyonun da kendine göre riskleri vardı. Hastamızı ameliyata aldığımızda damar yapısının beklediğimizden daha da kötü olduğunu gördük. Bu ameliyatta farklı bir teknik kullanmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

"Farklı bir teknik denemek zorundaydık"
Hastanın ameliyat sırasında vücut ısısını 24 dereceye düşürdüklerini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Deniz Bozdoğan, "Normalde bu tip ameliyatlar kalp akciğer destek cihazı ile yapılır. Ama bu cihazı bağlayacağımız damar yapısı bozuk durumdaydı. Farklı bir teknik denemek zorundaydık. Sadece beynin bir bölümünü besleyerek operasyonu yapacaktık. Tüm vücutta kan akımını durdurduk. Bu süre zarfından hiçbir organ hiçbir doku beslenmedi. 30 dakika süren işlem sonrasında yeniden kan akımını sağladık. Vücut ısısını normal hale getirdik. Hastamızı uyandırarak yoğun bakımda tedavi altına aldık” dedi.

Ameliyat 9 saat sürdü
Bu tip vakalarda multidisipliner olarak yaklaştıklarını ifade eden Bozdoğan, “Bu ameliyat esnasında çalışma arkadaşım Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Çalışkan da bize destek oldu. Ekip olarak böyle bir zor ameliyatı başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu tür ameliyatlarda en büyük risk hastanın yeniden uyanmaması veya felç gelişebilmesi. Böyle bir durumla karşılaşmadığımız için mutluyuz. Normal bir kalp hastası gibi yoğun bakım tedavisinin ardından servise aldık” ifadelerini kullandı.

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