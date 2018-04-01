HABER

AB daha sağlıklı ürünler için yeni kurallar getirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’nin yeni uygulamaya koyduğu gıda yönetmeliği 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi.1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren gıda yönetmeliğine göre, bundan böyle 175 dereceden yüksek bir derecede kızartma yapılmayacak.

AB daha sağlıklı ürünler için yeni kurallar getirdi

Avrupa Birliği’nin yeni uygulamaya koyduğu gıda yönetmeliği 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi.
1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren gıda yönetmeliğine göre, bundan böyle 175 dereceden yüksek bir derecede kızartma yapılmayacak. Haşlama dışında yüksek derecelerde oluşan ’akrilamid’ maddesinin oluşmaması için patates kızartması, cips ve bisküvi gibi ürünlerinin pişirilmesi için en üst ısı sınırın 175 derecede olması kararlaştırıldı. 175 ısı derecesi ile getirilen sınırlandırma neticesinde bahsi geçen gıda maddelerinde kanser hastalığına neden olan akrilamid maddesi olmayacağı için daha sağlıklı ürünler tüketicilere sunulacak.
Öte yandan, cips üreticilerinin sıkça kullandıkları nişastaya da bir sınırlandırılma getirilerek, düşük nişastalı ürünlerin kullanılması kurala bağlandı. Yüksek nişasta içeren patateslerin işlenmeden ve kızartılmadan önce suda bekletilerek önce nişastalarının azaltılması, daha sonra da kullanılması kurala bağlandı. Bu uygulamaya paralel olarak da ekmek, çocuk maması ve kahve üretiminde kullanılan nişastanın da azaltılması getirilen diğer bir konu başlığını oluşturdu.
Mutfaklarda kullanılan araç ve gereçlerdeki madeni eşyalarda kullanılan kurşun madeninin kullanım oranı yüzde 0.3 ile sınırlandırıldı. İnsan sağlığını tehdit eden kurşun madeninin karışımının kullanılan araç ve gereçlerde getirilen bu sınırlandırma ile de büyük sağlık sorunlarına neden olan kurşun madeni bu yüzde ile zararsız hale getirildi. Kurşun madenine getirilen 0.3’lük sınırlanma, bundan sonra üretilecek metal aksamlı ürünlerde kurşun madeninin kullanılmayacağı anlamını taşıyor.

Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Kansere Karşı Biyoçip

Kansere Karşı Biyoçip

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.