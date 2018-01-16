ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

ABD çapında etkili olan grip salgını son 13 yılın zirvesine çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Hastalık Kontrolü ve Engelleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada “son yılların en korkunç grip salgını” olarak nitelendirilen hastalık ağır geçiyor ve yakalanan her 5 kişiden biri tedavi için hastaneye kaldırılmak zorunda kalıyor.
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