ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

ABD çapında etkili olan grip salgını son 13 yılın zirvesine çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Hastalık Kontrolü ve Engelleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada “son yılların en korkunç grip salgını” olarak nitelendirilen hastalık ağır geçiyor ve yakalanan her 5 kişiden biri tedavi için hastaneye kaldırılmak zorunda kalıyor.