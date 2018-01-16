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ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

SAĞLIK HABERLERİ | 16.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 27 dakika önce

ABD çapında etkili olan grip salgınının son 13 yılın zirvesine çıktığı açıklandı

ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

ABD çapında etkili olan grip salgını son 13 yılın zirvesine çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Hastalık Kontrolü ve Engelleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada “son yılların en korkunç grip salgını” olarak nitelendirilen hastalık ağır geçiyor ve yakalanan her 5 kişiden biri tedavi için hastaneye kaldırılmak zorunda kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD grip salgını

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