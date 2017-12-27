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Abla kardeşin yürüme sevinci

SAĞLIK HABERLERİ | 27.12.2017 14:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

KONYA, (DHA)- KONYA'da eklemlerindeki genetik rahatsızlık nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan Sema Nur Akyol (14) ve ablası Havva Nur Akyol (17), yapılan tedavilerinin ardından daha rahat yürümeye başladı.

Meram ilçesine bağlı, eskiden köy statüsünde olan Botsa Mahallesi'nde oturan Sema Nur Akyol'da çocuk yaşlarda eklemlerindeki genetik rahatsız nedeniyle yürüme güçlüğü başladı. Doğuştan aynı hastalık bulunan ablası Havva Nur Akyol ile aynı kaderi paylaşan ilköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Sema Nur, hastalığına rağmen eğitimini yarıda bırakmadı. Sema Nur, evlerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki okuluna koltuk değnekleriyle gitmeye devam etti. Ailesi, Sema Nur'a, akülü tekerlekli sandalye verilmesi için Meram Belediyesi'ne başvurdu. Belediye yetkilileri yaptıkları incelemede, Sema Nur'un 5 kardeşi olduğunu, babası Muzaffer Akyol'un bir çiftlikte asgari ücretle çalıştığını, annesi Ayşe Akyol'un ev kadını olduğunu ve diğer aile bireyleriyle birlikte 9 kişinin eski yapı bir evde yaşadığını belirledi. Bunun üzerine Sema Nur'a, akülü tekerlekli sandalye verilmesi kararı alındı.

Meram Belediye Başkanı Ak Parti'li Fatma Toru, Sema Nur'u 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde evinde ziyaret edip, tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Başkan Toru, Sema Nur ve ablası Havva Nur'a daha önce yeterli tedavi yapılmadığını öğrenince, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ile temasa geçti. Ardından iki kardeş, Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi görmeye başladı. Kardeşler, tedavilerinin ardından daha rahat ve desteksiz yürümeye başladı.

ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

Tedavilerinin devam ettiğini belirten Sema Nur, eski sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu artık koltuk değneksiz ve tekerlekli sandalyesiz okula gidebileceğini ve matematik öğretmeni olmak istediğini söyledi. Ablası Havva Nur da ''Mutluyum. Artık ileride rahat yürüyebileceğim. Kuran Kerim öğreticisi olmak istiyorum'' dedi.

Belediye Başkanı Fatma Toru, iki kardeşe tedavi boyunca ve sonrasında destek olacaklarını belirterek, ''Kızlarımız çok zeki ve okuma istekleri oldukça fazla. Eklemlerinde genetik bir rahatsızlık olan hareket kısıtlılığı var. Yaklaşık 10 gündür tedavileri devam ediyor. Hamdolsun iki kızımız da tedavilerin sonuç vermesi ile birlikte yürümeye başladılar. İnşallah tedavi süreci devam edecek. Onlar bizim evlatlarımız. Meram Belediyesi olarak tedavi boyunca ve tedaviden sonra eğitim hayatlarında destek olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

'DAHA RAHAT VE AĞRISIZ YÜRÜMEYE BAŞLADILAR'

Sema Nur ve Havva Nur kardeşlerin tedavisini gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sami Küçükşen ise şunları söyledi:

''Kardeş olan hastalarımızda genetik bir rahatsızlık var. Bu hastalığın eklemleri tutması neticesinde yürümekte ve ellerini kullanmakta güçlükler çekiyorlardı. 10 gündür tedaviye devam ediyoruz ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eklemlerindeki hareket açıklarında kazanımlarımız oldu. Daha rahat ve ağrısız yürümeye başladılar. Tedavi sürecimiz devam edecek."

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