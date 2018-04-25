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Acı: "Son zamanlarda kızamık vakalarında artış meydana geldi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.

Acı: "Son zamanlarda kızamık vakalarında artış meydana geldi"

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, son zamanlarda yurt dışı ilişkili kızamık vakalarında artış meydana geldiğini belirterek, "Özellikle Adana ve Hatay illerinde kızamık aşı kampanyaları devam ediyor. 13 hastalığa karşı aşılama hizmetleri aile sağlığı merkezlerinde yürütülüyor" dedi.
Dr. Acı, ’Aşı Haftası’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, vatandaşların aşıya duyarlılığının artırılması yönünde çalışma yaptıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılamanın desteklenmesi amacıyla 2018 yılında almış olduğu kararla 24-30 Nisan tarihleri arasını ‘Aşı Haftası’ olarak belirlediğini, bu tarihler arasında yapılacak çeşitli etkinliklerle aşı ile korunabilir hastalıklar yönünde vatandaşların bilgilendirilmesinin hedeflendiğini, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinde aşıların ücretsiz olarak yapıldığını ifade eden Acı, “Aşı ile birçok hastalığın önüne geçilebilir. Ülkemizde çocuk felci aşısı bu aşılama kampanyaları ile ortadan kalmıştır” şeklinde konuştu.
Son zamanlarda yurt dışı ilişkili kızamık vakalarında artış meydana geldiğini, özellikle Adana ve Hatay illerinde kızamık aşı kampanyalarının devam ettiğini vurgulayan Acı, 13 hastalığa karşı aşılama hizmetlerinin aile sağlığı merkezlerinde yürütüldüğünü dile getirdi. Acı, "Tüberküloz, verem, difteri, tetenoz, boğmaca, pnömokok, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, enflüanza, hepatit A ve hepatit B gibi 13 hastalığa karşı aşılarla çocuklarımızı ve erişkinlerimizi hastalıklardan koruyoruz. Bu aşılama sayesinde hastalıkları daha ortaya çıkmadan ortadan kaldırıyoruz ve bebeklerimizin, çocuklarımızın ölmesinin önüne geçiyoruz. Tüm aşılarımız aile hekimliği birimlerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak yapılmakta ve Aşı Haftası kapsamında 0-5 yaş arası eksik aşılı ve aşısız çocukların aşılarının tamamlanması hedeflenmektedir. Amacımız, aşısız veya eksik aşılı tekbir çocuk dahi kalmamasıdır. Ayrıca İlçemizde misafir olarak ikamet eden Suriyeli vatandaşların 5 yaş altındaki çocukların aşılanması için çalışmalar başlatılmış olup aşısız çocuk kalmaması için çalışmalarımız sürecektir. Vatandaşlarımızın aşı konusunda duyarlı olmaları ve çocuklarının eksik aşılarını mutlaka tamamlamaları için sağlık kuruluşlarımıza başvurmalarını önemle rica ederiz” diye konuştu.

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