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Acıbadem Adana Hastanesi’nde Kanser Haftası etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Acıbadem Adana Hastanesi’nde Kanser Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Hastaları ve hastane çalışanlarını bilgilendirmek için broşürlerin yer aldığı bir stant, hastane girişine yerleştirildi.Acıbadem Adana Hastanesi’nde 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle bir söyleşi düzenlendi.

Acıbadem Adana Hastanesi’nde Kanser Haftası etkinliği

Acıbadem Adana Hastanesi’nde Kanser Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Hastaları ve hastane çalışanlarını bilgilendirmek için broşürlerin yer aldığı bir stant, hastane girişine yerleştirildi.
Acıbadem Adana Hastanesi’nde 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide konuşan Prof. Dr. Sinan Yavuz, çoğu kanser vakasının, yaşam tarzıyla bağlantılı olduğunu vurgulayarak sağlıklı yaşam tarzının, kanser riskini azaltacağını söyledi.
Hastane personelini bilgilendirmek için yaptığı söyleşiden sonra konuşan Prof. Dr. Yavuz, “Kanser Haftası nedeniyle biz ulusal farkındalık oluşturma imkanını elimizde bulundururuz. En önemli mücadele alanımızın erken tanı için göstereceğimiz çaba alanı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ülkemizde en temel otorite Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’dır. Bakanlığın bünyesindeki en çekirdek kadro ise Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezleridir” dedi.
Prof. Dr. Yavuz, özellikle kolon, prostat, rahim ağzı ve meme kanserinde Aile Sağlığı Merkezlerinin, bakmakla yükümlü olduğu popülasyona gerektiği kadar ilgi göstermesinin, tedavi edeceği hekimlikte çok büyük başarıların elde edilebileceğini söyledi.
En önemli konunun erken tanı konusundaki çaba olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, “Tabi ki sigara ve alkol ile mücadele birinci sıradadır. Bu konuda ülkemizde ve tüm dünyada çok önemli yol katedilmiştir. Özellikle akciğer kanseri, baş-boyun kanseri, mesane kanseri görülme sıklığında eskiye oranla daha da azalmaya imkan vermiştir” şeklinde konuştu.

Acıbadem Adana Hastanesi’nde Kanser Haftası etkinliği

Acıbadem Adana Hastanesi’nde Kanser Haftası etkinliği

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